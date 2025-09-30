Naši Portali
NA DNU HOTELA U PARIZU

Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj pronađen mrtav

VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 15:09

Glasnogovornik južnoafričkog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da su "svjesni neugodnih izvješća koja se tiču veleposlanika Nathija Mthethwe" te da će izdati priopćenje čim dobiju službene informacije

Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj pronađen je mrtav na dnu visoke zgrade hotela u Parizu. Ranije je supruga veleposlanika Emmanuela Nkosinathija Mthethwa prijavila njegov nestanak, nakon što je od njega primila poruku koja ju je zabrinula, prenosi Sky News

Veleposlanik je navodno pronađen mrtav pored hotela Hyatt. Francuski mediji navode da se hotel nalazi u Porte Maillot, u zapadnom dijelu francuske prijestolnice. 

Glasnogovornik južnoafričkog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da su "svjesni neugodnih izvješća koja se tiču veleposlanika Nathija Mthethwe" te da će izdati priopćenje čim dobiju službene informacije. Veleposlanik je bio južnoafrički ministar kulture i umjetnosti od 2014. do 2019., dodavši sport u svoj portfelj od 2019. do 2023. godine.
