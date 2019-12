Južina i iznadprosječna toplina sve do vikenda, a onda stiže promjena

Južina i iznadprosječna toplina nastavljaju se do vikenda. Ovaj tjedan bit će kao rijetko koji u znanoj povijesti mjerenja ovog dijela prosinca, pri čemu će i dalje u većini Hrvatske već najniža temperatura zraka tijekom noći i jutra biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne. Vrlo vjerojatno se neće nadmašiti dosadašnji prosinački rekordi, primjerice u Sisku 23,7 °C, Zagrebu 22,5 °C, Osijeku 21,3 °C, Rijeci 20,4 °C i Splitu 18,6 °C, ali će u mnogim mjestima biti toplo kao rijetko kada ovako kasno u godini. Srednja tjedna temperatura zraka u većini će krajeva također biti oko rekordne za ovo doba godine, piše Zoran Vakula za HRT.

Međutim, u sljedećem tjednu vrijeme će biti primjerenije za kraj godine. Temperatura će gotovo sigurno biti niža, na kopnu uz vrlo vjerojatne povremene mjestimične jutarnje "minuse", a u gorju se pojavljuje i mogućnost snijega.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a ujutro ponegdje može biti i magle. Vjetar uglavnom slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će podjednaka kao u utorak, a dnevna će biti od 13 do 17 °C. U središnjoj Hrvatskoj također djelomice sunčano uz povremeno umjeren, na sjeveru i jak jugozapadni i južni vjetar. Temperatura će biti malo niža nego u utorak, ali i dalje iznimno visoka. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12 °C, a najviša dnevna ponegdje i 19 °C. U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu oblaka će biti više nego na sjeveru unutrašnjosti, pa će mjestimice biti kiše ili ponekog pljuska. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Na moru umjereno i jako jugo uz umjereno valovito i valovito more.

Promjenljive naoblake i mjestimične kiše bit će i u Dalmaciji. Puhat će umjereno i jako, na otvorenome moru i vrlo jako jugo pa na otvorenom srednjeg Jadrana more može biti i jače valovito. Najniža temperatura od 9 °C u unutrašnjosti do 16 °C na otocima, a najviša uglavnom 17 ili 18 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske vjetrovito i promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak. Jugo će i dalje biti jako, na otvorenom i vrlo jako, a temperatura ujutro od 11 do 15 °C, danju od 16 do 19 °C."

"U unutrašnjosti će u nastavku tjedna ujutro mjestimice biti magle, većinom na istoku, a tijekom dana umjerene, u gorju i povećane naoblake. Mjestimične kiše bit će većinom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, i to osobito u subotu i ponegdje u nedjelju. Iznimno toplo bit će sve do kraja tjedna. Na Jadranu će promjenljive naoblake i povremene kiše biti tijekom cijelog tjedna, osobito u četvrtak te za vikend kad će ponegdje biti i obilnija uz moguću grmljavinu. Sve do subote puhat će umjereno i jako, često i vrlo jako jugo, u nedjelju i južni vjetar, a zatim će sljedeći tjedan okrenuti na sjeverozapadnjak s kojim će osvježiti", prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.

