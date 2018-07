Juncker najavio da će u rujnu predložiti nove mjere za zaštitu vanjskih granica

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je u petak u Beču da će u rujnu Komisija predložiti nove mjere za zaštitu vanjskih granica EU-a.

"Složili smo se da će Komisija u rujnu izići s prijedlogom o zaštiti vanjskih granica", rekao je Juncker u Beču nakon sastanka članova Komisije s austrijskom vladom, koja je 1. srpnja preuzela rotirajuće predsjedništvo EU-a.

Već sada se zna da će jedna od predloženih mjera biti jačanje Frontexa, koji bi trebao imati 10 tisuća pripadnika granične i obalne straže do 2020. umjesto do 2027. godine kako je ranije planirano.

Ostaje nejasno pitanje mandata Frontexa, jer se on može rasporediti samo ako to neka zemlja zatraži.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je da nije posve siguran da se sve članice slažu oko jačanja mandata Frontexa, ali da je u raspravi na summitu krajem prošlog mjeseca bilo vidljivo da su mnoge zemlje promijenile svoja stajalište. U posljednje vrijeme u EU uočljivo je približavanje stajališta oko potrebe zaštite vanjskih granica.

"U prvoj fazi migrantske krize, vrata EU-a bila su provaljena, a sada ulazimo u fazu u kojoj ćemo štititi vanjske granice, koje će biti policijski nadzirane", rekao je izvor iz Komisije. Isti izvor je dodao da EU "nikada neće pribjeći tome da tjera ljude sa svojih obala".

Usmjerenost na zaštitu vanjskih granica nedavno je kritizirao luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn, kazavši da je riječ o "fetišizmu vanjskih granica".

Juncker je rekao kako smatra da Asselbornova opaska nije točna, a kancelar Kurz je rekao da Asselborn predstavlja manjinu u EU-u. "Ne dolazi u obzir nastavak politike iz 2015., potreban je zaokret. Mnogi su promijenili mišljenje, on možda nije, ali bilo bi vrijeme da i on to učini", rekao je Kurz.