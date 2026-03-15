ZAINTERESIRANE SU VELESILE

Josipović: Bojim se da bi moglo doći do trećeg svjetskog rata

15.03.2026.
u 07:06

Boris Tadić i Ivo Josipović, bivši predsjednici Srbije i Hrvatske, oštro su kritizirali američko-izraelski rat protiv Irana, ocijenivši ga produbljivanjem globalne krize započete ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine

Globalni forum u Bakuu u Azerbajdžanu završio je u subotu panelom o tome kako resetirati međunarodni sustav, uz mračna predviđanja o posljedicama ako se za sukob ne pronađe diplomatsko rješenje. Boris Tadić i Ivo Josipović, bivši predsjednici Srbije i Hrvatske, oštro su kritizirali američko-izraelski rat protiv Irana, ocijenivši ga produbljivanjem globalne krize započete ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine, piše Euronews.

Tadić je upozorio da sukob u Iranu otvara novu krizu i uvlači još jednu velesilu u ratni sukob. – Rusija i Sjedinjene Države trenutno se mogu međusobno optuživati za urušavanje međunarodnog prava, ali to može izazvati velike probleme i krizu u svim zemljama regije. Čak bi i Azerbajdžan mogao biti pogođen – rekao je Tadić.

Tadić, koji je bio vođa demokratske oporbe za vrijeme Miloševićeva režima, podsjetio je i na bombardiranje Srbije 1999. godine pod vodstvom SAD-a, koje je provedeno bez rezolucije UN-a. – Kada velesile pokušavaju osvojiti dijelove drugih suverenih država ili intervenirati, primjerice uhićivati ili ubijati predsjednike drugih zemalja članica Ujedinjenih naroda, to je katastrofalna situacija – istaknuo je.

Plenković odgovorio Vučiću: Hrvatska nije lutkar iza scene, nemamo interes baviti se unutarnjim pitanjima Srbije

Kao rješenje vidi isključivo jačanje uloge UN-a. – Bijela kuća i američki predsjednik Donald Trump griješe, podcjenjuju Iran. Ne mogu završiti sukob za nekoliko tjedana. To nije moguće i nije vjerojatno rješenje sadašnjeg sukoba. Nalazimo se na divljoj strani povijesti i moramo se vratiti međunarodnom pravu. To je jedino rješenje koje imamo. Moramo ojačati autoritet Ujedinjenih naroda i multilateralnih institucija – zaključio je Tadić.

Slično razmišlja i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. On je izrazio bojazan od daljnje eskalacije na globalnoj razini ako se ne postigne diplomatsko rješenje. – Stvari poput nafte, energenata i hrane, kao i velik broj ljudi koji bježe pred ratom, uzrokuju dodatne probleme. To je golem humanitarni problem – rekao je Josipović.

Strahuje, dodao je, da bi se sukobi mogli proširiti i dovesti do trećeg svjetskog rata. – Ovakvi ratovi imaju tendenciju stvaranja novih, posebno kada su za ishod zainteresirane supersile poput Rusije, Kine i drugih. Zato se doista bojim da je mogući scenarij i svjetski rat – kazao je Josipović.
Boris Tadić Ivo Josipović SAD Irak Iran rat na Bliskom istoku

