Josipović: Ako je istina, predsjednica mora otići! Kosor: Grabar-Kitarović treba reagirati

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović za N1 komentirao je očitovanje Mate Radeljića, smijenjenog savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović, koji tvrdi da ga je SOA, po naredbama predsjednice, pokušala zastrašiti i natjerati da podnese ostavku.

"Ako je to sve skupa istina što tvrdi Radeljić, iako sjećamo se on je jedan od velikih spin majstora, onda je to razlog za trenutačni razlog odlaska vrha SOA-e, a i predsjednice jer je riječ o gruboj zloporabi ovlasti i položaja", rekao je Josipović.

"Ako je predsjednica doista to tražila ima materijala za njezin opoziv jer je grubo prekršila Ustav", dodao je.

Video - Josipović i Bernardić, govornici tribine Hrvatska danas i sutra: pogled s lijeve strane

[video: 19418 / Bivši predsjednik kritizirao Zorana Milanovića]

Smatra kako "cijeli slučaj pokazuje da je predsjednica dosad bila marioneta jedne skupine, one desne".

Josipović kaže da bi se predsjednica, ako Radeljić iznosi neistine, hitno morala očitovati jer je riječ o ozbiljnoj kleveti koja u konačnici utječe i na nacionalnu sigurnost.

"Mogu zamisliti aktivnosti različitih državnih tijela koja bi se trebala baviti tim slučajem", rekao je.

Radeljićevu reakciju komentirala je i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Sada se otvara pitanje što je zgriješio da sad mora otići", kazala je Kosor za N1 i povukla paralelu sa smjenom Lozančića s čelnog mjesta SOA-e.

"Tu treba biti oprezan da javnost ne bi špekulirala, treba reagirati druga osoba koja po Ustavu bira i potpisuje izbor čelnih ljudi SOA-e , a to je predsjednik Vlade i nadležni odbor u Saboru jer, ako se taj sastanak zaista dogodio, to bi moralo značiti da je u nekoj vezi s nacionalnom sigurnosti", kaže Kosor.

Upozorava da bi predsjednica trebala što prije reagirati, jer se, ocjenjuje, na osnovu priopćenja da zaključiti da se radi o nečem ozbiljnom.

"Mislim da bi ta reakcija trebala uslijediti najkasnije sutra, ali sumnjam da će se to dogoditi jer smo u blagdanskom ozračju", kazala je Kosor.