Piletić pod pritiskom: Hoće li država isplatiti novac obiteljima umrlih?

Ministar rada Marin Piletić rekao je u četvrtak na saborskom 'aktualnom prijepodnevu' kako se u ovoj godini, kad se budu evaluirali učinci Zakona o inkluzivnom dodatku, "ozbiljno razmišlja da svi koji su dobili rješenje i pravo na taj dodatak, da se on isplati, pa čak i nakon smrti“.

Ministar je to rekao odgovarajući na prozivke SDP-ove Marije Lugarić da je oko 15 tisuća teško bolesnih ljudi umrlo čekajući rješenje o inkluzivnom dodatku, da je trenutno više od 100 tisuća zahtjeva neriješeno, te da Upravni sud u Zadru već ima 226 tužbi obitelji nasljednika preminulih koji nisu dočekali svoj dodatak.

Obitelji preminulih slušaju da pravo nije nasljedivo, no ovdje se ne radi o nasljeđivanju, nego o novcu koji bi bio isplaćen da država nije zakazala, izjavila je zastupnica, pitajući ministra hoće li odmah promijeniti praksu kako bi se zaostala potraživanja isplatila nasljednicima, te ima li hrabrosti politički i ljudski priznati da se pogriješilo i ispričati se obiteljima preminulih.

Glede tužbi, Piletić je istaknuo da će njegovo Ministarstvo, kad „sud donese praksu apsolutno poštovati odluku suda, isplatiti sve što treba isplatiti“. Zbog toga smo u zakon uveli da se pravo na inkluzivni dodatak ostvaruje od dana podnošenja (zahtjeva), slučajevi koji nisu izvještačeni, nije doneseno rješenje i nema na osnovu čega biti određen iznos dodatka, ne vidim mogućnost kako bismo nešto isplatili, odgovorio je SDP-ovoj zastupnici. Ona je pak konstatirala kako je, bez obzira na odluke sudova, ovaj zakon već pao na preminulim ljudima. „Službe za koje vi odgovarate nisu u zakonom predviđenom roku odradile svoj posao, a za to odgovornost snosite vi i vaše ministarstvo“, kazala je.

Božinović: Od 1. ožujka Hrvatska će i službeno biti zemlja bez mina

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je navod DP-ove Dubravka Lipovac Pehar (DP) da će s 1. ožujka ove godine Hrvatska i službeno biti zemlja bez mina te istaknuo da se vodi briga o pirotehničarima koji su radili na poslovima razminiranja. Već ovih dana će se stvoriti klaster gdje će Vlada učiniti napor da se dobiju određeni poslovi izvan Hrvatske, gdje bi ti ljudi, uz podršku države, sudjelovali na tenderima, kazao je ministar. Kako se posao bliži kraju, dodao je, otvorili smo razgovore i sa sindikatima i udrugama poslodavaca u razminiranju i onima vezanima za prava ljudi koji sudjeluju u ovom poslu.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek pozvala je sve zastupnike da se uključe u nacionalni čitalački izazov „15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci“, koji je počeo danas, a koji je primarno namijenjen predškolskoj djeci. Riječ je o programu koji njezino Ministarstvo provodi s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim pedijatrijskim društvom u okviru šireg programa Rođeni za čitanje koji je Vlada pokrenula 2023. godine. „Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle, a nama takvi trebaju u društvu“, rekla je ministrica, potaknuta pohvalama koje je o nacionalnom čitalačkom izazovu izrekla Zdravka Bušić (HDZ), upozoravajući na negativan utjecaj društvenih mreža i virtualnog svijeta na razvoj djece, njihova govora, rječnika i emocija.

Podsjetila je na prošlogodišnje zabrinjavajuće podatke o odgodama upisa djece u 1. razrede, na brojne poremećaje u razvoju pažnje zbog korištenja velikog broja ekrana, te naglasila kako čitanje omogućuje bolju pripremu djece, bolji razvoj njihovih kapaciteta.