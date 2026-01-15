Ministrica Hrstić o tome kada ćemo ugledati Jetija u vidu reforme zdravstva hoće li ukidati bolnice i smjenjivati neposlušne ravnatelje?

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić s urednikom Igorom Bobićem razgovarala je o svojih godinu i mjesec dana na čelu sustava koji zapošljava 75 tisuća ljudi i reformi koja se najavljuje,a nikako da se provede. Je li reforma zdravstva kao Jeti o kojem svi pričaju, a nitko ga nije vidio? Kada i kako će ispuniti obećanje da se do liječnika ne dolazi preko veze i kada će se liste čekanja smanjiti na 60 dana kako planira? Kako namjerava provesti Uputu o dvojnom radu liječnika kada su neki ravnatelji bolnica već odgovorili da nije pravno obvezujuća i hoće li ih u tom slučaju smjenjivati?

Hoće li stati na kraj onim liječnicima koji pacijentima daju prednost u javnom zdravstvu, a nakon što im je postavljena dijagnoza kod privatnika kod kojeg rade? Namjerava li ukidati ili spajati bolnice i ima li za to političku podršku premijera?

Kako će pojedinom županu objasniti da u njegovoj bolnici ne treba ovaj ili onaj odjel jer postoji u bolnici u susjednoj županiji?

Kakav je Andrej Plenković šef i koja je razlika života u Puli i Zagrebu?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 16. siječnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.