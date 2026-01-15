Naši Portali
BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Ministrica Hrstić o tome kada ćemo ugledati Jetija u vidu reforme zdravstva hoće li ukidati bolnice i smjenjivati neposlušne ravnatelje?

VL
Autor
Igor Bobić
15.01.2026.
u 13:21

Kada i kako će ispuniti obećanje da se do liječnika ne dolazi preko veze i kada će se liste čekanja smanjiti na 60 dana kako planira?

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić s urednikom Igorom Bobićem razgovarala je o svojih godinu i mjesec dana na čelu sustava koji zapošljava 75 tisuća ljudi i reformi koja se najavljuje,a nikako da se provede. Je li reforma zdravstva kao Jeti o kojem svi pričaju, a nitko ga nije vidio? Kada i kako će ispuniti obećanje da se do liječnika ne dolazi preko veze i kada će se liste čekanja smanjiti na 60 dana kako planira? Kako namjerava  provesti Uputu o dvojnom radu liječnika kada su neki ravnatelji bolnica već odgovorili da nije pravno obvezujuća i hoće li ih u tom slučaju smjenjivati? 

Hoće li stati na kraj onim liječnicima koji pacijentima daju prednost u javnom zdravstvu, a nakon što im je postavljena dijagnoza kod privatnika kod kojeg rade? Namjerava li ukidati ili spajati bolnice i ima li za to političku podršku premijera? 

Kako će pojedinom županu objasniti da u njegovoj bolnici ne treba ovaj ili onaj odjel jer postoji u bolnici u susjednoj županiji

Kakav je Andrej Plenković šef  i koja je razlika života u Puli i Zagrebu

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 16. siječnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

