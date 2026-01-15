Bivši američki obavještajac poslao dramatično upozorenje Britancima: 'Imat ćete pune ruke posla. Vrlo su pohlepni'

Bivši direktor CIA-e John Brennan, koji je vodio agenciju od 2013. do 2017. godine tijekom mandata predsjednika Baracka Obame, izdao je oštro upozorenje britanskoj vladi o potencijalnoj prijetnji od kineskog 'super-veleposlanstva' u Londonu. Brennan tvrdi da će Peking koristiti ovu ogromnu diplomatsku misiju kao bazu za agresivno špijuniranje, prikupljanje osjetljivih informacija o sigurnosti, financijama, tehnologiji i drugim područjima, što će značajno opteretiti britanske obavještajne službe MI5 i MI6. U intervjuu za britansku radio stanicu LBC , Brennan je detaljno opisao kineske obavještajne metode i savjetovao premijera Sir Keira Starmera da poduzme konkretne mjere kako bi ograničio prijetnju. "MI5 i MI6 imat će pune ruke posla jer su Kinezi vrlo pohlepni u pogledu svoje gladi za informacijama, bilo da se radi o sigurnosnim pitanjima, financijskim pitanjima, tehnologiji i tako dalje. Imaju vrlo snažne sposobnosti, visoko su tehnološki vješti i koriste diplomatsku prisutnost svog veleposlanstva kako bi provodili ove vrste aktivnosti prikupljanja protiv zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva. Dakle, mislim da britanska vlada može poduzeti mjere kako bi pokušala ograničiti njihove aktivnosti u ovom mega-veleposlanstvu. Ali opet, suosjećam s bivšim kolegama u MI5 i MI6 koji će se morati nositi s vrlo agresivnim kineskim obavještajnim sposobnostima", kazao je, prenosi Telegraph.

Brennan je naglasio da Kina djeluje "vrlo agresivno" u korištenju diplomatskih objekata za obavještajne operacije, koristeći naprednu tehnologiju za prisluškivanje, kibernetičko špijuniranje i prikupljanje podataka. Preporučio je Starmeru da bude "vrlo razborit, promišljen i oprezan" te da postavi ograničenja na broj kineskih dužnosnika u veleposlanstvu, njihove aktivnosti i pristup osjetljivim područjima. "Ne znam može li ih zaustaviti jer bi to izazvalo pravi bilateralni diplomatski spor. Ali on može postaviti ograničenja na ono što Kinezi mogu učiniti u toj ambasadi u smislu broja diplomatskog osoblja i drugih vrsta stvari. Stoga bih premijeru rekao da mora biti vrlo, vrlo razborit, promišljen i oprezan u pogledu onoga što dopušta Kinezima da rade unutar Ujedinjenog Kraljevstva", dodao je.

Upozorenje bivšeg šefa CIA-e dolazi nakon što je list The Telegraph objavio planove za kinesko "super-veleposlanstvo" u centru Londona, blizu Tower Bridgea. Planovi o kojim je izvjestio Telegraph otkrivaju komoru koja je dio mreže od čak 208 tajnih soba ispod novog kineskog "super-veleposlanstva" u središtu Londona, koje će biti najveća kineska diplomatska misija u Europi. Prema neredigiranim planovima koje je Telegraph ekskluzivno dobio, jedna od skrivenih prostorija nalazi se točno uz kabele koji povezuju londonski financijski centar City i Canary Wharf s podatkovnim centrima. Ti kabeli, u vlasništvu tvrtki poput BT Openreach, Colt Technologies i američkog Verizona, čine jezgru Londonske internetske razmjene (LINX) – jedne od najvećih na svijetu. Prenose ključne financijske transakcije, e-poštu i poruke, a povezani su i s transatlantskim kabelima prema SAD-u. Planovi pokazuju da će Kina srušiti i ponovno izgraditi vanjski zid podruma, što bi kineske radnike dovelo na manje od metra od tih kabela. Prostorija je opremljena sustavima za odvodnju toplog zraka, što sugerira moguću instalaciju računalne opreme za špijunažu. Ostali skriveni elementi uključuju rezervne generatore, sustave prskalica, tuševe i kupaonice – što bi omogućilo duži boravak osoblja pod zemljom.

Bijela kuća je u utorak izjavila da je "duboko zabrinuta" zbog prijedloga, naglašavajući da bi to moglo ugroziti savezničke interese u borbi protiv kineskog utjecaja. Američki dužnosnici strahuju da bi Kina mogla iskoristiti britansku infrastrukturu za špijuniranje transatlantskih partnera. U Velikoj Britaniji, laburistički zastupnici osudili su projekt, dok je konzervativka Priti Patel optužila vladu da se "udovoljava" Pekingu, ugrožavajući nacionalnu sigurnost. Odluka o odobrenju očekuje se do 20. siječnja 2026., tik prije planiranog posjeta premijera Starmera Kini i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Međutim, The Telegraph je u srijedu otkrio da bi projekt mogao biti blokiran pravnim sporom koji bi potrajao do pet godina.