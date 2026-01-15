Naši Portali
NEMA NOVIH SLUČAJEVA

U Dubrovniku se pojavio svrab: 'Situacija je pod kontrolom'

Ilustracija
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
15.01.2026.
u 13:48

Uzročnik infekcije je grinja koja se lako prenosi s čovjeka na čovjeka izravnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odjeće, posteljine ili ručnika zaražene osobe.

 U Dubrovniku su u proteklom razdoblju zabilježena tri slučaja svraba, ali voditelj Službe za epidemilogiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miljenko Ljubić ističe u četvrtak kako nakon toga nisu zabilježeni novi slučajevi te zarazne bolesti kože. „Nemamo novih prijava. Nakon prijave u dječjem vrtiću imali smo još prijave dviju odraslih osoba, ali ti slučajevi nisu međusobno povezani. Situacija je pod kontrolom, svraba ima svake godine, ali nismo imali u epidemijskom obliku“, rekao je Ljubić Hini i podsjetio da je lani u Dubrovniku zabilježeno 39 slučajeva, od čega sedam u vrtićima.

Uzročnik svraba je grinja, ali to bi trebalo dokazati kod dermatologa koji stružu kožu i pod mikroskopom prepoznaju uzročnika. Ima i drugih kožnih oboljenja pa ljudi možda svrab i ne prepoznaju ako ne posjete dermatologa, dodao je Ljubić. Svrab ili šuga zarazna je bolest kože popraćena neugodnim svrabom i crvenkastim promjenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja koja se lako prenosi s čovjeka na čovjeka izravnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odjeće, posteljine ili ručnika zaražene osobe.
Ključne riječi
svrab

