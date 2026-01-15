Šok u Imotskom: Profesor uhićen zbog spolnog uznemiravanja učenice

Profesor (59) koji je u kabinetu imotske srednje škole spolno uznemiravao učenicu uhićen je u srijedu i protiv njega je podnesena kaznena prijava te je završio u policijskom pritvoru, doznaje se u četvrtak u splitskoj policiji. U policiji su kazali da su odmah po zaprimanju dojave o mogućem protupravnom ponašanju započeli kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe te su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

"Osumnjičeni je u četvrtak uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku", kratko su kazali pozvavši se na zakonske odredbe i zaštitu integriteta oštećene osobe zbog čega ne smiju iznositi detalje. Osumnjičenog profesora nakon uhićenja očekuje ispitivanje u državnom odvjetništvu koje potom treba odlučiti o pokretanju istrage, a zatraže li za njega i određivanje istražnog zatvora o tome će odlučivati sudac istrage Županijskog suda.