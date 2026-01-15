Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODNESENA KAZNENA PRIJAVA

Šok u Imotskom: Profesor uhićen zbog spolnog uznemiravanja učenice

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
15.01.2026.
u 14:21

Profesor imotske srednje škole uhićen je zbog sumnje da je u školskom kabinetu spolno uznemiravao učenicu te je protiv njega podnesena kaznena prijava. Nakon kriminalističkog istraživanja završio je u policijskom pritvoru, a o daljnjim koracima odlučivat će Državno odvjetništvo i sud

Profesor (59) koji je u kabinetu imotske srednje škole spolno uznemiravao učenicu uhićen je u srijedu i protiv njega je podnesena kaznena prijava te je završio u policijskom pritvoru, doznaje se u četvrtak u splitskoj policiji. U policiji su kazali da su odmah po zaprimanju dojave o mogućem protupravnom ponašanju započeli kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe te su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

"Osumnjičeni je u četvrtak uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku", kratko su kazali pozvavši se na zakonske odredbe i zaštitu integriteta oštećene osobe zbog čega ne smiju iznositi detalje. Osumnjičenog profesora nakon uhićenja očekuje ispitivanje u državnom odvjetništvu koje potom treba odlučiti o pokretanju istrage, a zatraže li za njega i određivanje istražnog zatvora o tome će odlučivati sudac istrage Županijskog suda.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
Ključne riječi
Imotski pedofilija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!