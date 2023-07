Još uvijek nema traga 'generalu Armagedonu': Ruski zastupnik tvrdi da je otišao na odmor

General Sergej Surovikin, zamjenik zapovjednika ruskih vojnih operacija u Ukrajini, koji nije viđen u javnosti od prošlomjesečne oružane pobune plaćenika, "na odmoru je", rekao je u srijedu zastupnik vladajuće stranke u Dumi. Andrej Kartapolov, predsjednik Odbora za obranu državne Dume, čuje se na video snimci objavljenoj na društvenim mrežama kako kaže: "Surovikin se trenutno odmara. Trenutno nije na raspolaganju".

Surovikin, za kojeg je ruski tisak skovao nadimak "general Armagedon" zbog agresivnih taktika u sukobu u Siriji, posljednji je put viđen u javnosti kada je putem videa uputio poziv da se prekine pobuna boraca plaćeničke skupine Wagner 23. i 24. lipnja. Surovikin je navodno imao dobre odnose s Wagnerom i Prigožinom, koji je hvalio generala te istovremeno vrijeđao ostale članove ruskog vojnog vodstva, posebice ministra obrane Sergeja Šojugua i načelnika glavnog stožera ruskih oružanih snaga Valerija Gerasimova, zbog njihovog vođenja rata u Ukrajini.

Prema pisanju New York Timesa, koji se poziva na američke obavještajne izvore, Surovikin je unaprijed znao da se priprema pobuna i ruske vlasti provjeravaju je li i on bio umiješan. Neki ruski i strani mediji su prošli mjesec objavili da je Surovikin uhićen, no za sada nema službeno potvrde da je u pritvoru. Kremlj odbija odgovoriti na pitanja o sudbini generala.

Pobuna za koju je predsjednik Vladimir Putin rekao da je mogla zemlju gurnuti u građanski rat najveći je izazov s kojim se šef Kremlja suočio u 23 godine vladavine. Istodobno je rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak pokazalo generala Valerija Gerasimova, načelnika Glavnog stožera oružanih snaga, po prvi put u javnosti nakon neuspjele pobune plaćeničke skupine Wagner 24. lipnja, što je znak da je zadržao svoju dužnost.

Gerasimov (67) je treći najmoćniji čovjek u ruskoj vojsci nakon predsjednika Vladimira Putina i ministra obrane Sergeja Šojgua. Smatra se da zajedno s njima drži jednu od tri nuklearne aktovke s naredbama za nuklearni udar.

Gerasimov je odigrao ključnu ulogu u ruskom preuzimanju Krima od Ukrajine 2014. i u ruskoj vojnoj potpori predsjedniku Bašaru al-Asadu u sirijskom građanskom ratu. Putin je u siječnju imenovao Gerasimova na čelu kampanje u Ukrajini, a general Sergej Surovikin postavljen je za jednog od tri zamjenika.