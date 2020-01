'Još nisam dobio ponudu premijera Plenkovića, no spreman sam biti ministar zdravstva'

Pomoćnik ministra zdravstva Vili Beroš rekao je kako od premijera Andreja Plenkovića nije dobio ponudu da bude ministar zdravstva, no spreman se odazvati.

– Činjenica je da je ministar Milan Kujundžić stavio svoj mandat na raspolaganje i na taj način je odluku o svom odlasku ili ostanku u Vladi prenio na premijera. To je njegova odluka i kao takvu ju treba uvažavati. Premijer, kao što je to uobičajeno bira svoj kabinet i on će sigurno analizirajući relevantne činjenice, faktore i vlastitim promišljanjem donijeti konačnu odluku o ovom slučaju. Kakva će ona doista je nemoguće u ovom trenutku prejudicirati niti to želim. Ono što je izvjesno mislim da će premijer, kao i do sada, donijeti odluku koja je na dobrobit hrvatskog zdravstva i naših pacijenata. Suradnja s ministrom je bila potpuno adekvatna nastojao sam ga suportirati u svim njegovim nastojanjima i u ovom trenutku nemam spoznaje o nekim drugim elementima koje ste spomenuli – rekao je Beroš u emisiji Otvoreno, piše HRT.

– Dvije godine sam u ovoj administraciji i vodim vitalni dio zdravstvenog sustava - bolničku zdravstvenu zaštitu. Ako premijer odluči da je potrebno mijenjati čelnika resora ja ću se odazvati na to, mislim da sam kompetentan i da su neki rezultati iza mene – istaknuo je Beroš.

