Još malo uživajte u suncu, uskoro nam stiže promjena: Najavljeni pljuskovi i grmljavina

Pred nama je još jedan sunčan i vruć dan, u unutrašnjosti su jutra svježa i ugodna, što omogućava lakše podnošenje dnevne vrućine. Na Jadranu more i bura doprinose ugodnijim uvjetima. Ovakvo vrijeme zadržat će se do sredine vog tjedna. Četvrtak donosi porast temperature, ali i više oblaka, što će mnogima donijeti sparinu. Na zapadu unutrašnjosti očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a kiša i grmljavina gotovo su sigurne u petak i subotu. Postoji i velika vjerojatnost za lokalna olujna nevremena.

Srijeda će na istoku Hrvatske biti sunčana, a izostanak vjetra omogućit će jače noćno hlađenje, pa će jutro ponovno biti svježe s temperaturama od 12 do 15 °C. Danju, osim vrućine, treba računati i na sparinu. U središnjoj Hrvatskoj, nakon svježih jutarnjih temperatura od 12 do 15 °C, ponegdje uz kratkotrajnu maglu, dan će biti sunčan i vruć s najvišim temperaturama od 31 do 33 °C.

Na sjevernom Jadranu i u ličkim kotlinama također će biti vruće uz sunčano vrijeme, s temperaturama između 30 i 34 °C. Umjeren vjetar s mora ublažit će vrućinu duž obale, dok će u gorju puhati sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature na obali bit će od 19 do 25 °C, uz slabu do umjerenu buru, lokalno pod Velebitom i jaku, dok će u gorju jutarnje temperature biti nešto iznad 10 °C.

U sunčanoj Dalmaciji zadržat će se umjerena opasnost od vrućine na zdravlje zbog visokih dnevnih i noćnih temperatura. Umjerena do jaka bura popodne će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na jugu Hrvatske, u noći i ujutro, očekuju se još poneki olujni udari bure, dok će popodne vjetar biti slabiji sjeverozapadni i jugozapadni, pa će se more postupno smirivati. Bit će sunčano, s temperaturama od 31 do 36 °C, prognozir HRT.

Početak kolovoza donosi ponovno nestabilno vrijeme na kopnu. Tijekom vrućeg i sparnog četvrtka pljuskovi s grmljavinom očekuju se u zapadnim predjelima, a zatim i drugdje u unutrašnjosti. Zbog pritjecanja hladnijeg zraka, dnevne temperature će se sniziti, a u toploj zračnoj masi mogu nastati i grmljavinska nevremena.

U subotu će i na Jadranu biti pljuskova praćenih grmljavinom, moguće čak i nevremena. Već u petak pljuskovi se mogu pojaviti na sjevernom dijelu, dok bi krajnji jug mogli zaobići. Četvrtak će biti sunčan, s mogućim lokalnim pljuskovima u unutrašnjosti Istre. Pred nevrijeme će u petak zapuhati umjereno jugo, dok će u subotu lokalno puhati bura i sjeverozapadni vjetar.

