Još 22 prijave za mito protiv kirurga iz Splita, prijavljena i 2 političara

Za splitskog kardiokirurga koji je zbog uzimanja mita pod istragom USKOK-a stigle su još 22 prijave pacijenata koji tvrde da su mu dali novac za operacije! Protiv tog je liječnika, podsjetimo, pokrenuta istraga nakon javnog istupa Ljubice Adžaip, supruge preminulog Ivice, koja je snimala razgovore s kardiokirurgom kojemu je ukupno dala tri tisuće eura da bi operirao njezina pokojnog supruga. I inspekcija Ministarstva zdravstva utvrdila je propuste u liječenju, a u cijelu priču uključila se i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata koja je pozvala ljude da prijave korupciju u zdravstvu. Upravo na taj poziv reagirale su za konkretnog kardiokirurga 22 osobe čije će prijave biti proslijeđene USKOK-u.

Uzimao novac za političare

Izuzev Splita, udruzi je u dva tjedna na ovaj poziv korupcija, odnosno davanje novca liječniku, prijavljena u ukupno 72 slučaja! Od tog broja 37 prijava odnosi se na 37 različitih liječnika, dok su ostali – “ponavljači”, tako da se 22 prijave odnose na osumnjičenog kardiokirurga, deset prijava je za liječnika iz jedne zagrebačke bolnice i tri prijave za trećeg liječnika. Prijavljen je i medicinski tehničar koji je, kako su rekli iz spomenute udruge, uzimao novac za liječnika i dva političara.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić: Omogućili smo ljudima da prijave bez sankcija

– Za razliku od liječnika u Splitu koji je nesavjesno liječio pacijente, odnosno uzimao novac da bi operirao, ovaj u Zagrebu što ima deset prijava za mito uzimao je novac za operacije, tj. nije ih odgađao dok ne dobije novac. Sve te prijave šaljemo USKOK-u, a oni neka dalje rade svoj posao. Mi smo samo omogućili da sve to bude dostupnije, da ljudi mogu prijaviti i da ne moraju snositi sankcije. Program ćemo ostaviti trajnim da bismo spriječili ovakve pojedince da kvare sliku cijelog sustava. Ovo je pokazalo da imamo većinu liječnika koji su tu za svoje pacijente, rade veliki posao i izuzetno su dobri i zbog toga ovi pojedinci to ne smiju kvariti, nego osobno snositi odgovornost za to što rade – poručila je Jasna Karačić, predsjednica udruge.

Kujundžić osuđuje

Za sve nabrojene liječnike i medicinskog tehničara pacijenti su naveli njihova imena i prezimena, iznose i okolnosti u kojima su im dali novac, mahom za operacije. Ostale prijave odnose se na pojedince te će i one biti proslijeđene USKOK-u. Ukupno je pristiglo na njihov poziv 271 odgovor, neke od prijava navode imena liječnika koji više nisu živi, a osim navedene 72, ostale su generalizirane, bez detalja i konkretnih podataka. Ovakvim načinom prijave korupcije u zdravstvu iz udruge su htjeli doskočiti zakonskim odredbama prema kojima odgovara i onaj koji je dao mito.

Kako kaže, važno je da pacijenti u svakom trenutku znaju da ih netko štiti i da imaju gdje prijaviti nesavjesna ponašanja i da nemaju strah od posljedica prijave zbog kojih se ovakvi događaji i ne prijavljuju.

– Također napominjemo da su i lažne prijave kazneno djelo. Puno je vrsta kaznenih djela, ali strah ne smije biti razlog da se ovakva djela više ne ponove. Stoga se program nastavlja – poručili su iz udruge.

Kako kaže Karačić, u prijavama koje navode točne podatke u smislu imena i prezimena, okolnosti, odnosno ustanove te kada je i zbog čega došlo do mita, isključivo je riječ o novcu i iznosima od tisuću do pet tisuća eura.

– Kad ljudi znaju da to mogu prijaviti, nadamo se preventivnom učinku pa da i oni koji su mislili uzimati neće to činiti – kaže Karačić.

Ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić komentirao je kako smatra da svaku tu prijavu policija treba istražiti.

– Osuđujem svaku korupciju, a poglavito u zdravstvu gdje su zdravlje i životi u pitanju – rekao je ministar Kujundžić.