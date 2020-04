Jednoglasno prihvaćeno zaustavljanje ovrha na tri mjeseca

Zastupnici i zastupnice danas su u Saboru glasali o prijedlozima izmjena i dopuna 16 zakona, od čega su izmjene šest zakona, predloženih od Vlade, prihvaćene, a sve ostali zakoni su odbijeni jer su prijedlozi stigli od oporbe.

Jedine izmjene, odnosno dopune zakona koje su jednoglasno prihvaćene odnose se na Zakon o provedbi ovrha nad novčanim sredstvima, za koje je glasalo svih 120 prisutnih zastupnika i zastupnica. Njime se na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja za još tri mjeseca, omogućava zaustavljanje ovrha na novčanim sredstvima fizičkih osoba čime se olakšava podnošenje posljedica izazvih epidemijom koronavirusom. Dopunjeni Zakon na snagu će stupiti nakon objave u Narodnim novima, nakon čega će prihvaćene posebne okolnosti trajati tri mjeseca. Postoji i mogućnost da Vlada naknadno taj rok produlji za još tri mjeseca. Sve ovo znači da će Fina za vrijeme trajanja posebnih okolnosti stati s provedbom ovrha novčanih sredstvava fizičkih osoba i neće obračunavati kamate. Uoči glasanja o navedenom Zakonu najprije Vlada, a onda i saborska većina, odbili su sve oporbene amandmane kojima se tražilo produljenje moratorija na ovrhe po principu "šest plus šest" ili čak na godinu dana.

- Proteklih tjedana gotovo sve se promijenilo, način na koji se ponašamo, pozdravljamo, čak i to kako ovdje u sabornici sjedimo i glasamo, no samo se jedno nije promijenilo, a to je - kada oporba daje amandmane na zakone ili prijedloge zakona, vladajući to i dalje odbijaju - osvrćući se na današnje glasanje u Saboru komentirala je Anka Mrak Taritaš iz GLASA.

Sabor je podržao i izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o sportu, Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakona o priobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

GALERIJA Zastupnici u Saboru glasali i ručno i elektroničkim putem te iz nekoliko prostorija

Cijeli set, od čak osam zakona (o doprinosima, obvezama i pravima državnih dužnosnika, porezu na dobit, obaveznom zdravstvenom osiguranju, naknadama plaće zaposlenicima u samoizolaciji, obaveznom moratoriju na kredite...), koje je predložio SDP, a odnosili su se na pomoć i gospodarstvu i građanim, kako bi svi laše podnijeli posljedice epidemije, odbijen je većinom glasova.

- Odbili ste zaštititi najugroženije građane - nezaposlene, umirovljenike. Odbili ste povećati naknade radnicima u samoizolaciji. Odbili ste stimulaciju ljudima na prvoj crti zaštite od zaraze. Odbili ste utvrditi da dužnosnici rade za minimalac. A odbili ste i prijedlog o moratoriju na kredite na godinu dana. To je dokaz da Plenkovićeva Vlada štiti interese banaka i podržava njihov ekstra profit - kazao je još prije samog glasanja predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Slično je u isto vrijeme reagirao i čelnik Mosta Božo Petrov kazavši: "Neću kao predsjednik Milanović moliti banke za moratorij, već tražim da moratorij na kredite bude propisan zakonom".

Što se tiče izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koje su donesene s 80 glasova "za", 21 suzdržanim i 16 "protiv", njima se proširuju ovlasti sanitarnih inspektora, a bolest od koronavirusa uvrštava se u popis zaraznih bolesti. Tako će sanitarni inspektori moći narediti izolaciju u vlastitom domu ili nekom drugom prostoru, odnosno samoizolaciju, kao i stavljanje u organiziranu karantenu onih ljudi koji ni poštuju propisane sigurnosne mjere. Za one koji te mjere prekrše propisane su i prekršajne novčane kazne u iznosu od osam do 15 tisuća kuna. Izmjene istog Zakona donose i novinu prema kojoj će odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donositi Vlada, a ministar zdravstva dobiva ovlast donošenja odluke o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti. Nacionalni stožer civilne zaštite pak djelovat će i odlučivati u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a svime će nadzirati Vlada. Oporbeni zastupnici i zastupnice proteklih su dana opetovano tvrdili da se radi o retroaktivnosti ovog zakona jer se njime, kako rekoše, ozakonjuju odluke i postupci koji se već tjednima provode, a da se zakon sad mijenja iz straha od mogućih tužbi.

Ipak, u isti je zakon, nešto izmijenjen, ušao amandman IDS-a, PGS-a i Furia Radina da svaka županija dobije ovlasti procjene epidemiološke situacije, kao i poduzimanja mjera zaštite na svom području.

SDP je prvotno amandmanom predlagao da se ovlasti Nacionalnog stožera civilne zaštite prebace na Vladu, no to nije privaćeno, kao ni ostali oporbeni amandmani.

Izmijenjen je i Zakon o sportu (sa 118 glasova "za" i dva suzdržana) kako bi se očuvala radna mjesta u sportu, odnosno omogućile naknade trenerima i sportskim organizacijama jer je epidemija uzrokovala i zabranu sportskih okupljanja (treniranja) i održavanja sportskih natjecanja. Svi oni u sportu koji imaju ugovor o radu moći će, nakon što to zatraže, za ožujak dobiti naknadu do 3250 kuna, dok će ta naknada za travanj i svibanj iznositi do 4000.

Kako bi se svim zastupnicima i zastupnicima omogućilo glasanje, a da se pritom poštuju propisane mjere zaštite, danas je glasanje na Markovu trgu organizirano tako da je jedan dio zastupnika i zastupnica bio u sabornici, drugi dio u Maloj vijećnici, a treći u dvorani bana Josipa Jelačića. U sabornici se glasalo elektroničkim putem, u preostale dvije dvorane ručno, pa se naknadno zbrajalo sve glasove.