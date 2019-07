'Jedan korumpirani ministar zamjenjuje se za drugog korumpiranog ministra'

Saborski zastupnik Živog zida Damjan Vucelić prozvao je u četvrtak Josipa Aladrovića koji je predložen za novog ministra rada i mirovinskog sustava da je kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) znao za niz malverzacija u toj ustanovi, no iz HZMO-a se doznaje da Uskok odbacio kaznenu prijavu u tom slučaju.

"Odlaskom kriminalnih ministra ništa posebno se ne događa jer novi ministri koji dolaze umjesto njih su doslovno isti - umjesto Žalac će doći nova Žalac, umjesto Tolušića novi Tolušić, umjesto Marića novi Marić", rekao je Vucelić na konferenciji za novinare ispred Zagrepčanke.

Živi zid je, po njegovim riječima, još prije godinu podnio kaznenu prijavu Uskoku protiv Aladrovića i ostalih koje su teretili za zlouporabe u postupku javne nabave, zlouporabe položaja, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem i zločinačko udruženje.

"U njegovo vrijeme dok je on bio direktor događale su se svakakve stvari - od povećanja koeficijenata za mirovine podobnima koji su platili mito do tog da su se na javnim natječajima zapošljavali podobni ljudi pa sve do tog da su se preko javnih nabava izvlačili milijuni iz HZMO-a", rekao je Vucelić.

Ustvrdio je kako je to primjer koji pokazuje da jedan korumpirani ministar zamjenjuje drugog korumpiranog ministra.

Vucelić je rekao da su zaposlenici HZMO-a podnijeli kaznenu prijavu protiv Aladrovića 13. lipnja 2018. i Živi zid u pismu naslovljenom "Vapaj iz HZMO-a" zamolili za pomoć. U tom pismu, moleći za anonimnost, naveli su da je Aladrović kao ravnatelj HZMO-a odgovoran za "dosad neviđen stupanj kriminala u Zavodu".

Glasnogovornik HZMO-a izjavio je Hini da su dobili rješenje Uskoka u kojem stoji da su sve optužbe odbačene.