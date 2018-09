Ravnozemljaš došao na 'logičnu' ideju kako će dokazati svoju suludu teoriju

Desmond Walsh, samoprozvani "ravnozemljaš" podijelio je na svom Facebook profilu videozapis u kojem poziva sve volontere koji imaju želje, snage i volje, da mu se pridruže na put do ruba svijeta.

Walshova magellanistička želja je dokazati i, kako on kaže, "razbiti mit" da je Zemlja "okrugla".

Walsh nije dao puno informacija o samom putovanju, osim da će se dogoditi u rujnu i da na njega vodi stručnjake.

Pokret "ravnozemljaša" u posljednje je vrijeme poprimio sve više onih koji prihvaćaju njihovu ideju i viđenje našeg planeta. Oni vjeruju da je Zemlja smještena na disku gdje je Sjeverni pol u središtu diska i artički ledeni zid na Antarktici koji čini najudaljeniju barijeru i čuva oceane i kontinente od klizanja s diska.

Na YouTubeu moguće je naći sate i dane materijala na ovu temu, a do odlaska Desmonda Walsha morat ćemo pričekati sa zaključcima. Ipak, jedan od najpoznatijih hrvatskih "ravnozemljaša", pisac Elvis Duspara, na svom kanalu često objavljuje videozapise gdje objašnjava razloge zbog kojih on vjeruje da smo do sada "živjeli u laži".