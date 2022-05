OBJAVLJENI PODACI

Je li Putin zbog ovoga bijesan? Evo koliko Hrvatska šalje oružja Ukrajini i tko jedini u EU nije dao niti centa!

Počeli su izračuni! Tko je i u kolikoj vrijednosti naoružavao ukrajinsku vojsku, gdje stoji Hrvatska i koja je jedina zapadna zemlja koja je odbila financirati rat u Ukrajini? Podsjetimo, Hrvatska je već početkom ožujka hitno za Ukrajinu poslala oružja, kako je to kazao ministar obrane, Mario Banožić "za naoružati četiri brigade". Kako Ukrajinci, pogotovu u ovoj drugoj fazi sukoba koji je uglavnom sveden na boj za Donbas dnevno troše na tisuće granata i projektila, organiziran je zračni most, a transportni avioni NATO zemalja slijeću u poljski Rzeszow na krajnjem jugoistoku te zemlje, u blizini granice s Ukrajinom. Oružje se potom prebacuje preko granice i ulazi u Ukrajinu u šleperima, kombijima, putem željeznice, kažu čak i letjelicama do zapadnih dijelova zemlje, odakle se prebacuje dalje na ratujući istok i jug zemlje.