Je li Musk zbog nje izgubio 20 milijuna dolara?

Elon Musk, osnivač i izvršni direktor proizvođača električnih automobila Tesla Motors, odstupit će s mjesta predsjednika uprave nakon nagodbe s američkim regulatorima, ali ostaje izvršni direktor tvrtke. Musk će ostati izvršni direktor u Tesli, ali u iduće tri godine neće biti predsjednik uprave, a on i Tesla platit će po 20 milijuna dolara kazne.

Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) optužila je u četvrtak izvršnog direktora Tesle Elona Muska za prevaru zbog niza lažnih i obmanjujućih tweetova i zatražila da ga se ukloni s čela tog proizvođača električnih automobila.

Musk je putem Twittera poručio da razmišlja o povlačenju dionica Tesle s burze i da je to za kompaniju „najbolji put naprijed”.

Osnivač Tesle izjavio je i kako investitori podupiru taj plan, da je financiranje osigurano i da će dioničarima biti ponuđeno 420 dolara po dionici – za petinu više od tadašnje cijene.

Navodno je Musk imao problema sa svojom djevojkom pjevačicom Grimes i htio ju je zadiviti. U svom tvitu napisao je da će dioničarima biti ponuđeno 420 dolara po dionici. Upravo je broj 420 je simbol među onima koji konzumiraju marihuanu.

U cijelu priču se umiješala reperica Azealia Banks koja se dopisivala s Grimes. Prepiska se proširila internetom gdje Grimes navodi kako je njezin dečko pisao o dionicama dok je navodno bio drogiran, piše highsnobiety.com.

