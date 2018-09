Elon Musk mora podnijeti ostavku na mjestu predsjednika uprave Tesle

Nakon što je u kolovozu na Twitteru objavio kako će svoju kompaniju maknuti sa javne burze krenuli su problemi za Elona Muska.

Elon je pristao na nagodbu sa Komisijom za vrijednosnice i burzu (SEC) gdje je dužan platiti 20 miljuna dolara kazne i odstupiti sa mjesta uprave, dok će Komisija dodijeliti dva nezavisna upravitelja.

@elonmusk and SEC reach settlement on fraud charges filed Thursday. Settlement will keep Musk CEO but force him to resign within 45 days as Chairman for 3 years, pay $20m fine and have Tesla appoint 2 new ind. directors and also pay $20m fine- sources.