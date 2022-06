Je li AstraZenecino cjepivo dovelo do izbijanja majmunskih boginja i je li virus stigao iz Wuhana?

Je li AstraZenecino cjepivo protiv korone dovelo do izbijanja majmunskih boginja? Dolazi li virus iz laboratorija u Wuhanu? Fact Check DW-a ispitao je najvažnije mitove o majmunskim boginjama.

Medijska laž?

Tvrdnja: majmunske boginje ne postoje. To je izmišljotina, kako smatraju neki na društvenim mrežama. Oni tvrde da su fotografije koje predstavljaju dokaz za izbijanje majmunskih boginja i koje se koriste u izvještajima, stare ili pokazuju druge bolesti poput herpesa zostera.

Provjera činjenica DW-a: pogrešno!

Majmunske boginje su stvarne. Virus je poznat od 1958. godine, a od 1970. se zna da se može prenijeti i na ljude. Epidemije majmunskih boginja su stalno izbijale, samo što su do sada bile ograničene na zemlje zapadne i centralne Afrike. U Nigeriji je 2017. došlo do veće epidemije s preko 500 oboljelih, koja do danas nije ugušena.

"Stare" slike, koje bi trebale dokazati da su vijesti o majmunskim boginjama lažne, uglavnom su agencijske slike koje se godinama nalaze u arhivima. I nije neuobičajeno da se iste slike više puta koriste za izvještavanje o temama iz medicine - jer je izbor uglavnom prilično mali. Neki korisnici Twittera uspoređuju slike oboljelih od majmunskih boginja i herpesa zostera.

To su naizgled identične slike kojima se želi pokazati da su vijesti o majmunskim boginjama lažne.

Pretraživanje je pokazalo da je informativni tekst vlade australske savezne države Queensland o herpesu zosteru ilustriran slikom iz tweeta. No, tekst o majmunskim boginjama od 19. svibnja 2022. ne sadrži sliku iz tweeta, već je na njemu druga slika.

S druge strane, starija, arhivirana verzija članka od 17. srpnja 2021. netočno je prikazala majmunske boginje, ilustrirajući ih slikom herpesa zostera - ova je greška sada ispravljena i članak je revidiran. Urednička greška na web stranici također ne mijenja činjenicu da su majmunske boginje stvarne.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Majmunske boginje izazvala cjepiva protiv korone?

Tvrdnja: cjepivo AstraZenece sadrži oslabljene adenoviruse čimpanze - kao nosače DNK-ovog korona proteina „spike". Za neke iz toga proilazi da su infekcije majmunskim boginjama posljedica ovog vektorskog cjepiva.

Provjera činjenica DW-a: pogrešno!

Majmunske boginje i majmunski adenovirusi - iako riječ "majmun" na prvi pogled može sugerirati moguću povezanost - nisu u vezi. Christine Falk, predsjednica Njemačkog društva za imunologiju, objašnjava: "Majmunske boginje su tako nazvane jer su prvi put otkrivene u koloniji majmuna 1958. Ali one potječu od glodavaca koji ih prenose na majmune tako da su majmuni samo prijelazni domaćini odnosno posrednici ovog virusa."

Adenovirusi, uključujući i adenoviruse čimpanze, koji čine osnovu za vektorska cjepiva, potpuno su druga vrsta virusa od virusa velikih boginja – s potpuno drugačijim svojstvima. Između ostalog, ti virusi uzrokuju infekcije nalik prehladi. "I tu se pojavljuju neki virusi, izolirani iz čimpanzi i modificirani za korištenje u cjepivima. Oni se uzimaju od čimpanzi kako naše tijelo ne bi razvilo neku vrstu predimuniteta kao kod ljudskih adenovirusa." Christine Falk i drugi stručnjaci zato ne vide mogućnost da cjepiva protiv COVID-a mogu imati ikakve veze s izbijanjem majmunskih boginja.

Je li virus nastao u laboratoriju u Wuhanu?

Tvrdnja: Institut za virologiju u Wuhanu je, kako se tvrdi, eksperimentirao s virusima majmunskih boginja - za neke je to jasan pokazatelj da odande dolazi aktualna epidemija. Cijela stvar podsjeća na teoriju o koronavirusu, navodno nastalom u laboratoriju, koju znanstvenici smatraju malo vjerojatnom, ali ne i potpuno nemogućom.

Provjera činjenica DW-a: obmanjujuće!

U Wuhanu su eksperimentirali s virusom majmunskih boginja, što je za neke pouzdana indicija da od tamo dolazi najnovija epidemija. Točno je da se tamo eksperimentiralo, postoji i studija koju je ovaj Institut objavio u veljači 2022. i to je sve transparentno. Međutim, eksperimentiralo se samo s fragmentom virusa koji je sadržavao manje od trećine genoma virusa majmunskih boginja. Prema studiji, ovaj fragment je apsolutno siguran, jer ne postoji rizik da bi se mogao razviti u zarazni virus.

"Nema dokaza da su majmunske boginje došle iz laboratorija. Virus postoji u divljini i pojavljuje se u populacijama glodara u zemljama zapadne i srednje Afrike. Male epidemije kod ljudi izbiju gotovo svake godine", kaže za DW Mark Slifka, imunolog i profesor u Oregon National Primate Research Centru.y

Slifka također tvrdi da sekvenciranjem genoma znanstvenici mogu razlikovati različite sojeve virusa. Tako se može vidjeti je li virus povezan sa zapadnoafričkim ili srednjeafričkim sojem virusa majmunskih boginja. "Koliko ja znam, nijedan od primarnih slučajeva oboljelih, o kojima se izvještavalo, nije putovao u Kinu prije nego što mu je dijagnosticirana zaraza ovim virusom", rekao je Slifka.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je potvrdila da su svi aktualni slučajevi povezani sa sojem virusa majmunskih boginja koji dolazi iz zapadne Afrike. Prema dokumentu Europskog centra za prevenciju bolesti (ECDC), činjenica da se u Europi trenutno pojavilo više slučajeva oboljelih vjerojatno je posljedica okupljanja na internacionalnoj MSM-sceni (op. red.: muškarci imaju seks s muškarcima), jer se virusi majmunskih boginja prenose kontaktom putem sluznice.

Je li glavni američki virolog Fauci vidovnjak?

Tvrdnja: glavni američki imunolog Anthony Fauci dodijelio je sredstva za istraživanje i liječenje od virusa majmunskih boginja prije izbijanja trenutne epidemije - za neke je to jak pokazatelj da je ova epidemija planirana unaprijed.

Provjera činjenica DW-a: obmanjujuće!

Do izdvajanja sredstava za financiranje istraživanja je zaista došlo. Od otkrivanja virusa majmunskih boginja 1958. godine je više od 50 godina poznato da se ljudi mogu zaraziti. Činjenica da postoje istraživački projekti o suzbijanju ovog virusa nije veliko iznenađenje. Potraga za pojmom "majmunske boginje" na stranicama američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) otkriva da su redovito financirani istraživački projekti o ovom virusu i liječenju majmunskih boginja. Štoviše, stručnjaci kritiziraju činjenicu da se još uvijek posvećuje premalo pažnje tako opasnim virusima i bolestima koje uzrokuju - sve dok se oni ne pojave u razvijenim industrijskim zemljama.