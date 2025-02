RENATA RAŠOVIĆ

Suze zastupnika Ante Kujundžića bude nadu da ipak nisu svi isti

Svojim govorom izazvao je pozornost građana nenaviklih na to da političar iz prve ruke upozorava na neki društveni problem ili kakvu nepravdu. U ime svakog roditelja posvojitelja koji se svakodnevno bori s vjetrenjačama progovorio je o poteškoćama i nepravdama jedne male, ali jako bitne skupine društva. No, nije li to posao svakog, u narodu izabranog, saborskog zastupnika?