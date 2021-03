Javilo se još žena koje su iz KBC Rijeka poslali u Sloveniju, jednoj je ostavljen i pisani trag

Nakon otkrivanja slučaja mladog para koji je doznao u 6. mjesecu trudnoće da njihova beba neće preživjeti, a kao jedino rješenje u KBC Rijeka ponuđen im je pobačaj u Sloveniji, "Provjereno" Nove TV zaprimilo je još nekoliko ispovijesti žena koje su se našle u istoj situaciji. Njihove su priče uključivale istog liječnika i istu kliniku u Sloveniji.

Kod teških malformacija ploda i dijagnoza nespojivih sa životom, za postupak koji se uredno može obaviti u Hrvatskoj preporučeno im je da odu u susjednu zemlju, gdje to košta i do 5.000 eura.

"U 26. tjednu su mi otkrili da nešto u trudnoći nije dobro i onda su me poslali za KBC Rijeka", podijelila je još jedna žena svoju priču za "Provjereno". Dijagnoza je bila hidrocefalos, spina bifida, te joj je rečeno da dijete nema šanse preživjeti i da će za njezin život biti jako opasno ako takvo dijete rodi.

"Čak su me jedan dan držali u bolnici bez razloga, dok su raspravljali hoće li to napraviti u Hrvatskoj ili ne", rekla je. U njezinoj matičnoj bolnici u Puli odbili su prekinuti trudnoću, a nakon toga je otišla u KBC Rijeka gdje joj je liječnik rekao da ode u Ljubljanu. Liječnik koju je tamo uputio isti je kao i kod mladog para koji je prvi podijelio svoju priču.

U njezinim nalazima nije bilo preporuke, no ovoj ženi ipak je ostavio pisani trag – na komadu papira, upute kome da se javi. Sve je obavila u Ljubljani i platila 3 tisuće eura, a da na dnevnoj bazi tamo dolaze žene iz Hrvatske i BiH, potvrdila je "Provjerenom" još jedna sugovornica, koja je prošla istu tešku priču, samo s drugom dijagnozom.

Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se prošli tjedan oko slučaja mladog para te potvrdio kako je u KBC Rijeka poslana inspekcija.

"Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo", izjavio je tada, no preliminarna inspekcija nije utvrdila da je bilo propusta, potvrdio je za "Provjereno" Marko Klarić, v.d. predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka.

