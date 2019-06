Japanu prijeti tsunami nakon jakog potresa

Japanske vlasti izdale su upozorenje od mogućnosti tsunamija nakon potresa magnitude 6,5 blizu sjeveroistočne obale najvećeg otoka Honšua, prenosi RT.

Epicentar je bio u Japanskom moru 5 kilometara ispod tla.

Here’s the shake map via @nhk_news. (The numbers measure intensity at those locations and a 6 means “less earthquake-resistant houses collapse” and similar buildings can suffer extensive damage. pic.twitter.com/tIeyGwKAAc

Tamošnja meteorološka agencija očekuje da bi tsunami mogao biti visok do jednog metra.