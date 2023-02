Jankovics: Klub zastupnika nacionalnih manjina glasat će za Aleksandru Jozić Ileković

Sabor će danas tajnim glasanjem izabrati i novi sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa jer dosadašnjem sastavu uskoro istječe petogodišnji mandat. Biraju se četiri člana, kao i predsjednica, a kao moguća nova čelnica Povjerenstva spominje se njegova dosadašnja članica Aleksandra Jozić Ileković. No,vladajuća većina u tom stavu nije jedinstvena. Čelnik HSLS-a Dario Hrebak, kao dio vladajuće većine, već je obznanio da će HSLS ipak podržati ostanak Nataše Novaković na mjestu predsjednice Povjerenstva. A danas uoči glasanja novinarima u Saboru potpredsjednik osmočlanog Kluba zastupnika nacionalnih manjina Robert Jankovics kazao je kako će taj klub biti za izbor Aleksandre Jozić Ileković.

- Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će izbor Aleksandre Jozić Ileković za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa. O špekulacijama hoće li za taj izbor biti 76 glasova ili ne, ne bih govorio. Pogledamo li unatrag, prije četiri godine Jozić Ileković dobila je daleko najveći broj glasova svih zastupnika u Saboru, dakle i glasove oporbe, pa očekujem da će oporba i sad nju podržati - kazao je Jankovics.

Na novinarsko pitanje zašto je njemu i njegovu klubu Aleksandra Jozić Ileković prihvatljivija od Nataše Novaković i misli li da Novaković nije dobro radila svoj posao, Jankovics je ponovio:

- Nakon što smo prije četiri godine glasali za izbor Nataše Novaković tolika je količina odluka i rješenja Povjerenstva popadala na sudu, a to doista ne opravdava povjerenje u njen mandat. I ti rezultati objektivnije od mog mišljenja pokazuju sve.

Novinare je zanimalo i kako će se Klub zastupnika nacionalnih manjina ponijeti i prilikom današnjeg glasanja o izvješću glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek za rad DORH-a u 2021. i vidi li on išta sporno u njenim porukama koje je razmjenjivala s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac.

- Što se tiče Kluba zastupnika nacionalnih manjina izvješće DORH-a za 2021. je dobro i ono je za nas prihvatljivo. Vidimo sve sporno oko tih poruka za koje pitate, no to nije tema današnjeg odlučivanja. To da se određene poruke iz različitih faza istraga puštaju u javnost nedopustivo je. Nedopustivo je, primjerice, da novinari znaju toga jutra gdje će se DORH pojaviti i da onda tamo, kao na "čeki", čekaju što će se dogoditi. Ta praksa je nedopustiva, bilo da se radi o oporbenim ili vladajućim političarima - uzvratio je Jankovics.

Znači, vama je problematičnije to što novinari nešto doznaju nego to što Josipa Rimac tvrdi da se sastajala i otkriva o čemu je razgovarala s glavnom državnom odvjetnicom, pitali su novinari potpredsjednika Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

- Ne, problematično je oboje. Međutim, mi se bavimo sad samo jednim, a onim drugim ne. Mene zanima i javno pitam - što je DORH poduzeo po pitanju toga da su određeni novinari znali kada se što događa i bili na vrijeme tamo? - uzvratio je Jankovics.