'Zbog njenih izjava ispada da je DORH leglo lažljivih uhljeba, nikad im ugled nije bio toliko srozan'

Zadnji istup u Saboru ponovno je doveo u probleme Zlatu Hrvoj Šipek, glavnu državnu odvjetnicu. Opet nije govorila istinu, a posljedica toga je da je više oporbenih stranaka najavilo uputiti u saborsku proceduru zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu da sukladno zakonu podnese prijedlog o razrješenju glavne državne odvjetnice. Prvi je to danas napravio Most, isto su najavili i iz SDP-a i Zeleno-lijeve koalicije, dok je zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković najavio prikupljanje potpisa za opoziv Zlate Hrvoj Šipek, očito kao još jedan vid pritiska s obzirom na to da se glavna državna odvjetnica može razriješiti samo na zahtjev Vlade.