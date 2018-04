Jandroković prekinuo posjet Srbiji: Šešeljev je incident bio crta preko koje se ne može prijeći

Predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković prekinuo je službeni posjet Srbiji zbog incidenta koji je napravio Vojislav Šešelj.

Šešelj je psovao hrvatsku delegaciju prilikom ulaska u srpsku Skupštinu. Pokušao je pritom i poderati hrvatsku zastavu, a potom ju je zajedno s još jednim zastupnikom počeo i gaziti.

- Šešeljev je incident bio crta preko koje se ne može prijeći - kazao je Gordan Jandroković prilikom odlaska hrvatske delegacije iz Beograda, prenosi N1.

Vijest su potvrdili iz Hrvatskog sabora:

"Izaslanstvo Hrvatskoga sabora predvođeno predsjednikom Gordanom Jandrokovićem odlučilo je prekinuti službeni posjet Republici Srbiji nakon incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Vojislav Šešelj.

Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno sa zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga, prolazeći pored članova hrvatskog izaslanstva, uputio im je uvredljive poruke.

Unatoč vrlo dobrom početku službenoga posjeta i opredijeljenosti da napravimo najbolje za unaprjeđenje odnosa dviju država, zbog ovoga čina kojim je grubo povrijeđeno dostojanstvo Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, prekinuli smo posjet", stoji u priopćenju Hrvatskog sabora.

Bez susreta s Vučićem

Jandroković je posjet započeo susretom s predsjednicom srpske Skupštine Majom Gojković, tom prigodom je izjavio:

– Ovaj susret je veoma važan za razvoj bilateralnih odnosa dviju država i svjesni smo otvorenih pitanja uz prošlosti koje moramo rješavati. Do rješenja ne možemo doći ako ne razgovaramo i to je ključno bez obzira na one koji kritiziraju odnos dviju država. Danas je velika odgovornost na političarima koji ih vode – rekao je Jandroković.

Prema programu posjeta, Jandroković se drugog dana posjeta trebao sastati i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.