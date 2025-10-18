Jandroković: U Sabor upućeni prijedlozi Milanovića o izboru predsjednika VS-a

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je u subotu vezano uz izbor predsjednika Vrhovnog suda kako je od saborskih službi dobio informaciju da je predsjednik Republike uputio svoje prijedloge prema nadležnom saborskom Odboru za pravosuđe te pretpostavlja da ih je uputio i prema Vrhovnom sudu. U izjavi novinarima u Zadru Jandroković je rekao kako očekuje da će u idućih nekoliko dana doći do sjednice saborskog Odbora za pravosuđe i sastanka na Vrhovnom sudu (VS) koji će dati mišljenje o predloženim kandidatima.

Nakon toga ti prijedlozi idu prema predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću i on će odabrati najboljeg kandidata ili kandidatkinju, i prijedlog koje će uputiti na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora, pojasnio je Jandroković. "U ovom trenutku ne mogu prejudicirati kakvo će biti mišljenje niti Vrhovnog suda ni Odbora za pravosuđe, niti koga će predsjednik Republike predložiti za kandidata, odnosno kandidatkinju. Kada vidimo kakav će biti prijedlog moći ćemo dati jasniju poziciju Hrvatskog sabora, odnosno saborske većine", naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković.

Državno sudbeno vijeće (DSV) je predsjedniku RH Zoranu Milanoviću dostavilo tri valjane kandidature za čelnu osobu Vrhovnog suda, nakon trećeg javnog poziva za tu dužnost od smrti bivšeg predsjednika najvišeg suda Radovana Dobronića. Predsjednik DSV-a Darko Milković Hini je 10. listopada potvrdio da su dostavljene kandidature profesorice pravnih znanosti Aleksandre Maganić, sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić i odvjetnika Šime Savića.

Inflacija je posljedica rasta BDP-a, plaća, mirovina i potrošnje

Komentirajući inflaciju, predsjednik Sabora Jandroković rekao je kako su svjesni da je inflacija jedan od većih problema koje imamo, međutim, dodao je, treba to staviti u određeni kontekst. Hrvatska je zemlja koja već više godina ima najveći rast BDP-a ili je među tri zemlje s najvećim rastom BDP-a u EU. Upitan je li Hrvatska narodna banka (HNB) dovoljno učinila u suzbijanju inflacije Jandroković je ponovio da je inflacija jedan od efekata ubrzanog rasta u Hrvatskoj i da trebamo biti realni.

Hrvatska je među tri zemlje EU s najvećim rastom BDP-a uz snažan rast plaća i mirovina, porasla je potrošnja i inflacija dolazi i iz tih razloga. HNB ima svoju ulogu očekujem da aktivno sudjeluje u svim mjerama kojima može smanjiti inflaciju, istaknuo je Jandroković. Dodao je kako ona pogađa posebno one koji su najsiromašniji, jedan dio naših umirovljenika, ljudi koji imaju socijalno teže uvjete, i zato država nastoji različitim vrstama mjera pomoći tim ljudima.

Najavio je nastavak borbe protiv inflacije. "Istovremeno treba očuvati i gospodarski rast i ovu razinu plaća, mirovina, te se brinuti o onima kojima je najviše potrebna briga države, kroz minimalnu plaću, kroz minimalnu mirovinu i cijeli niz socijalnih mjera osigurati da se onima kojima je najteže osiguraju dostojanstveni uvjeti života", rekao je Jandroković.

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u rujnu 2025. stopa inflacije iznosila je 4,2 posto u odnosu na rujan 2024., dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest kolovoz ove godine, cijene porasle za 0,4 posto.