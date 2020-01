Jandroković: Izbori u HDZ-u u statutarnim rokovima; moj izbor za predsjednika Plenković

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao je u srijedu da će se unutarstranački izbori u HDZ-u održati u proljeće u skladu s statutarnim rokovima, poručivši kako je njegov izbor za predsjednika stranke aktualni predsjednik, premijer Andrej Plenković.

"Unutarstranački izbori dogodit će se u skladu s statutarnim rokovima - to znači ovog proljeća. Nema nikakve odgode", rekao je Jandroković u intervjuu za Novu TV. Istaknuo je kako se na unutarstranačkim izborima izravno biraju predsjednik HDZ-a, njegov zamjenik, potpredsjednici stranke te na nižim razinama županijski, gradski i općinski predsjednik te njihovi potpredsjednici.Također biraju se i temeljni ogranci stranke.

Pojasnivši da sve to traje tri mjeseca, Jandoković je najavio da će HDZ unutarstranačke izbore raspisati u idućih nekoliko tjedana. Tijekom ožujka imat će izbore za predsjednika, njegova zamjenika i potpredsjednike stranke, a Nacionalno vijeće HDZ-a je to koje raspisuje unutarstranačke izbore.

Jandroković je istaknuo da je aktualni predsjednik HDZ-a, premijer Plenković, njegov kandidat, smatra da treba voditi HDZ i iduće četiri godine jer je najbolji kandidat. "Smatram da je on najbolje riješenje, ne samo za HDZ, nego i za Hrvatsku", rekao je.

Dodao je da je nekoliko Plenkovićevih protukandidata počelo sa svojom kampanjom iako izbori nisu raspisani, no to je logično. Naglasivši da su Vlada i HDZ ostvarili izvrsne rezultate u gospodarstvu, turizmu, financijskoj konsolidaciji, vanjskoj i sigurnosnoj politici, Jandroković je rekao kako moraju unaprijediti pitanja poput reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije.

"Ono što je najspornije u svim tim raspravama su određena svjetonazorska pitanja. Tu se dogodila jedna situacija s Istanbulskom konvencijom koja je na neki način postala simbol otpora", ocijenio je. Naveo je i da u sadržajnom smislu ta konvencija ne bi trebala dijeliti članove stranke jer se nitko nije zalagao za rodnu ideologiju.

"I oni koji su bili za i protiv Istanbulske konvencije, ne slažu se s rodnom ideologijom. Međutim, Istanbulska konvencija je na određeni način postala simbol otpora i u idućim tjednima mi ćemo morati te stvari raščistiti", rekao je Jandroković. No, dodao je, i oni koji su bili za ili protiv Istanbulske konvencije - sve te to HDZ.

"Široka smo stranka. Pokrivamo od centra na desno, isključujući radikale i ekstreme. To mora biti zajedno HDZ", kaže Jandroković. Poručio je i da su u zadnje tri i pol godine naučili određene lekcije, istaknuvši važnost da HDZ zadrži tu svoju širinu.

"U HDZ-u mora biti mjesta i za one koji su desno liberalnije i za one koji su desno nešto konzervativniji. To je snaga HDZ-a. Ona je i naš teret s vremena na vrijeme, ali i snaga koja nam pruža mogućnost da dosegnemo visoke dosege kada pobjeđujemo na izborima", poručio je. Smatra i da, ako u svojim kampanjama odu preradikalno, onda često pobude i suprotnu stranu da izađu na izbore.

Na novinarsku konstataciju da HDZ ima slab koalicijski potencijal, Jandroković je odgovorio protupitanjem: Imaju li neki drugi imaju veći koalicijski potencijal od HDZ-a. Smatra da rezultati zadnjih europskih i predsjedničkih izbora pokazuju kako se politička scena u zemlji fragmentira i dolaze nove političke snage i mlade generacije koje traže nove teme jer ih ne zadovoljavaju klasične svjetonazirske rasprave.

"Mlađa generacija zainteresirana je za klimatske promjene zato što će za 20-tak godina imati svoju djecu i pitanje je kakav će biti zrak i voda... zanimljivo je kako se nositi s novim tehnologijama, s pitanjem migrantske krize i životnog standarda u novim konkurentnijim uvjetima u kojima Hrvatska živi", ističe glavni tajnik HDZ-a.

Drži i da će se premijer Plenković vrlo dobro nositi s novoizabranim predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, jer tu osobni odnosi nisu važni i obojica imaju odgovornost prema državi. "Bit će inteligentni", naglasio je.

Procjenjuje da će biti sukobljavanja o određenim pitanjima jer se se radi o dvije suprotsavljene političke opcije, SDP-u i HDZ-u; no, podsjeća Jandroković, predsjednik i premijer su obavezni prema državi i vodit će računa o državnim interesima. "Vjerujem da će tu biti razboritosti s obje strane", zaključio je.

Upitan je li ga iznenadila reakcija europarlamentarca i prvog premijerova suradnika Karla Resslera koji je rekao kako u unutarstranačkim izborima nitko nema njegovu bjanko potporu, kratko je rekao: "Ressler je mladi političar i žao mi je da je tako postupio".

Vezano uz suradnju sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem podsjetio je kako je ta suradnja dinamička i uvjetovana Gradom Zagrebom i državnom razinom. Drži da sadašnji mandat Vlada treba odraditi do kraja jer je to odgovorno za Hrvatsku, predsjedanje EU te zbog kontinuiteta politike.

"Ali je očito da su promjene pred nama i da će o tome HDZ morati voditi računa", rekao je Jandoković. Dodao je da o suradnji s Bandićem odlučuju lokalne stranačke organizacije HDZ-a.