Na raspravi nije bilo povišenih tonova, Brkić izravno pitao Plenkovića kada će biti unutarstranački izbori

Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a više od četiri sata su analizirali uzroke izbornog poraza njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Prijavljenih za raspravu bilo je mnogo, no kako se moglo čuti među sudionicima sastanka, u raspravi nije bilo povišenih tonova niti izravnih međusobnih prozivki zbog izbornog poraza. Unatoč dugotrajnoj raspravi, šef stranke Andrej Plenković nakon sjednice je izvijestio da je analiza tek počela te da će se nastaviti po županijskim organizacijama.

- Dogovorili smo da će sve županijske organizacije napraviti svoju političku analizu, pogledati gdje su razlike u brojevima u odnosu na izbore 2014./2015., posebno s naglasakom na urbane cjeline jer smo vidjeli određenu evoluciju na biračkom tijelu - kazao je Plenković. Među sudionicima sjednice doznaje se pak kako je dogovoreno da će se stranačka tijela ponovo sastati idući tjedan i donijeti „daljnje političke odluke“. Na pitanje o mogućem raspuštanju stranačkih organizacija koje su podbacile na predsjedničkim izborima Plenković je odgovorio da će razmotriti koje poteze dalje napraviti, no u HDZ-u prevladava stav kako raspuštanja ovoga puta neće biti, već i zbog činjenice da je HDZ pred unutarstranačkim izborima.

Izvješće o kampanji i izbornom rezultatu stranačkim je tijelima podnio Ivan Anušić, šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, koji je, kako doznajemo, kao ključne propuste u kampanji naveo pokušaj prekidanja televizijske debate na RTL-u, slanje rođendanske torte Milanu Bandiću i napad predsjedničina savjetnika Tomislava Mažara na njezina Zorana Milanovića nakon debate na HTV-u. Anušić je, doznajemo, apostrofirao i činjenicu da je u drugom krugu zabilježen pojačan odaziv birača u tradicionalnim utvrdama SDP-a u Zagrebu, Istri te u Primorsko-goranskoj i međimurskoj županiji. Iste podatke jučer su uoči sjednice stranačkih tijela neformalno isticali i drugi HDZ-ovci bliski Andreju Plenkoviću, tumačeći ih kao dokaz da je u kampanji predsjednice na odlasku bilo poteza koji su dodatno motivirali birače Zorana Milanovića. Takva tumačenja strelica su u smjeru Milijana Brkića, koji je u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović angažiran tek u drugom izbornom krugu.

Brkića je neizravno kao sukrivca za njezin poraz danas prozvao i glavni tajnik stranke Gordan Jandroković, koji je pred kamerama dodatno pojasnio svoju izjavu iz izborne noći da je poraz skrivilo i skretanje Kolinde Grabar-Kitarović udesno u kampanji pred drugi izborni krug. Jandroković je pojasnio kako je time želio reći da je HDZ-ova kampanja u drugom krugu snažno motivirala i birače Zorana Milanovića, što je očita „strelica“ u Brkićevu smjeru, iako je nejasno zbog čega se Jandroković tek sada odlučio na kritiku, odnosno zašto to nije učinio u samoj kampanji. Stranačke kampanje u pravilu počivaju na glavnom tajniku pa je Jandroković vjerojatno i prije imao prilike iskomunicirati svoje nezadovoljstvo.

No, u kritici Brkića nije usamljen. U vrhu stranke mnogi tumače kako su Milanovićeve birače dodatno motivirali autobusi i gužve na biralištima u BiH, ali i potezi poput Mažarovog. Neki smatraju da njegov napad na Milanovića nije bio slučajan i između redaka sugeriraju da je Mažara na to uputio upravo Brkić.

Sam Brkić je na današnjoj sjednici, kako doznajemo, bio prilično miran. Iznio je svoj stav o uzrocima izbornog poraza, koje vidi u odmicanju HDZ-a od svojih tradicionalnih birača na desnici. Brkić je, kažu, pritom spominjao i poteze poput ratifikacije Istanbulske konvencije, no najzapaženiji dio njegove rasprave ipak je bio izravno pitanje Plenkoviću kada kani raspisati unutarstranačke izbore.

- Brkić je kazao kako zbog stabilnosti, spuštanja tenzija i mira u kući treba što prije reći kada će biti unutarstranački izbori, no odgovor nije dobio - prepričavaju naši sugovornici.

Kada je riječ o datumu unutarstranačkih izbora, Plenković je ovih dana davao dvosmislene izjave, što je ponovo podgrijalo nagađanja kako je moguće da se oni i ne dogode prije parlamentarnih izbora, ako vrh stranke procijeni da im je zbog prilika u stranci povoljnije ići na ranije izbore u državi. Predsjednik HDZ-ova kluba zastupnika Branko Bačić je, doduše, u ponedjeljak na HTV-u kazao da će unutarstranački izbori biti u statutarnim rokovima, dakle ovog proljeća, no to na današnjoj sjednici HDZ-ovih tijela nije potvrđeno.

Video: Andrej Plenković: Uskoro ćemo imati stranačke izbore, pa nek se kandidira tko želi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stranački kuloari, međutim, procjenjuju kako nema prevelikih izgleda da će se ti izbori pomaknuti do iza jesenskih parlamentarnih izbora, kao ni da će se Plenković odlučiti na to da isprovocira ranije izbore u državi kako bi izbjegao one u stranci. Naši izvori tumače kako se šefu HDZ-a ne isplati riskirati s parlamentarnim izborima odmah nakon poraza na predsjedničkima jer bi stranka gotovo sigurno postigla loš rezultat. Uz to, većina naših sugovornika procjenjuje da je Plenković, bez obzira na sve, još uvijek favorit na unutarstranačkim izborima. Kao najjaču Plenkovićevu kartu ističu činjenicu da je on još uvijek premijer, a vrlo je mala vjerojatnost da će ga stranka rušiti dok je na toj poziciji.

Zanimljivo je da Plenkovića zasad kao favorita vide i neki koji ga kritiziraju da je stranku udaljio od birača na desnici, pri čemu ističu da će Plenković morati korigirati svoju politiku, ako želi da HDZ vrati birače desno od centra. S druge strane, oni koji uzrok poraza Kolinde Grabar-Kitarović vide u predesnom angažmanu u drugom izbornom krugu smatraju da bi Plenković jake karte koje su mu u rukama trebao iskoristiti kako bi “očistio” stranku. Strategiju traženja krivca u Miroslavu Škori i jedni i drugi smatraju promašenom.

Sam Plenković nakon današnje je sjednice ustvrdio da je dobio unisonu potporu kada je riječ o smjeru u kojem vodi stranku i Vladu kao i potvrdu da su svi odabiri koje je stranka napravila u skladu s njezinim vrijednostima. Priznaje ipak da se „u društvu događaju fenomeni na koje će HDZ kao najsnažnija i najodgovornija stranka morati naći odgovore“.