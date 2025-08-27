JANAF d.d. zahvaljuje svim dionicima na potpori prilikom ishođenja licence

JANAF d.d. zahvaljuje svim dionicima, a u prvom redu Vladi Republike Hrvatske, na potpori prilikom ishođenja licence kojom se do 26. rujna 2025. omogućava nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.

U cilju zadovoljenja potreba našeg partnera Naftne industrije Srbije, JANAF će nastaviti zajedno s Vladom RH i američkim odvjetnicima raditi na tome kako bi se u i predstojećem razdoblju pridobile potrebne suglasnosti za nastavak opskrbe NIS-a sirovom naftom.