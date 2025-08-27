Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ZAHVALA

JANAF d.d. zahvaljuje svim dionicima na potpori prilikom ishođenja licence

Postrojenje JANAf-a na otoku Krku
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
PR
27.08.2025.
u 11:46

JANAF d.d. zahvaljuje svim dionicima, a u prvom redu Vladi Republike Hrvatske, na potpori prilikom ishođenja licence kojom se do 26. rujna 2025. omogućava nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.

U cilju zadovoljenja potreba našeg partnera Naftne industrije Srbije, JANAF će nastaviti zajedno s Vladom RH i američkim odvjetnicima raditi na tome kako bi se u i predstojećem razdoblju pridobile potrebne suglasnosti za nastavak opskrbe NIS-a sirovom naftom.

Ključne riječi
JANAF

