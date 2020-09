U Saboru zaiskrilo između Selak Raspudić i Jandrokovića: 'Kada me prozivate, recite točno...'

Saborski zastupnici danas će se u nastavku 2. izvanredne sjednice izjasniti o 183 amandmana na zakonski prijedlog o obnovi Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije od potresa koji je dogodio 22. ožujka, pri čemu je izgubljen jedan život te je nastala velika materijalna šteta.

Po tridesetak amandmana podnijeli su klubovi Zeleno-lijeve koalicije, SDP-a i Mosta. Vlada je prihvatila u potpunosti 30-ak amandmana, dok je neke amandmane prihvatila djelomično.

VIDEO: Sjednica Sabora

U ime Vlade zastupnicima se obratio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Vlada nije prihvatila prijedlog amandmana Lijevo-zelene koalicije. Naime, Lijevo-zelena koalicija traži u svojem amandmanu neovisni nadzor nad trošenjem financijskih sredstava te ističe kako je riječ o 40 milijardi kuna. Navode kako nije protuustavni neovisni nadzor, što je bio jedan od argumenata Vlade u odbijanju amandmana. Zastupnici čiji su amandmani bili odbijeni traže glasovanje o njima.

Četiri amandmana identičnog sadržaja o većoj transparentnosti koje su predložili oporbeni saborski klubovi odbijeni su od Vlade. .

– Veća transparentnost je nužna – naveo je zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković koji je naveo kako se to može bez problema objaviti na internetu da svima bude dostupno.

– Složit ću se sa zastupnikom Hajdukovićem. Nema elemenata nadzora za sanaciju koja će biti jako izdašna i koju će plaćati svi porezni obveznici. Tražim od vas da budete dosljedni sa zakonom koji ste donijeli. Budući da ste preskočili zakon koji ste sami donijeli, moramo tražiti zakonske odredbe u ovom zakonu. Budući da ste preskočili zakon koji ste sami donijeli moramo tražiti dodatne osigurače koji će osigurati veću transparentnost. Ako ne možete pustiti sve informacije odmah, pustite ih kad je sve gotovo - navela je Selak Raspudić i nastavila: - Time ćete dati transparentnost cijelom procesu, a ne kao sad kad imate nominalno transparentne partnere koji transcendentiraju epidemiološke mjere, a možda će to činiti i u budućnosti u trenucima kad je potrebno glasovati. Vratite Sabor kao tijelo koje odlučuje

Nakon što se izjasnila o odbačenom amandmanu, zastupnici Mosta Mariji Selak Raspudić obratio se predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Nisam shvatio. Vi tražite da se vrate svi zastupnici i sjede tu u dvorani? Recite što mislite - priupitao ju je.

- Ne, ovo se odnosi na saborski prijedlog koji bi osigurao saborskim zastupnicima da prate ovu provedbu. To je objašnjenje razloga zašto se traži ovaj amandmana budući da se taj zakon preskočio - kazala je, no u tom trenutku prekinuo ju je Jandroković.

- Hvala vam lijepa, ali vas molim kad me prozivate da sam nekome nešto uskratio molim vam da točno kažete što.

- Ja vam uopće nisam prozvala - odgovorila mu je zastupnica Mosta, na što joj je predsjednik Sabora rekao: - Rekli ste da nemate uvjete za rad i da sabor ne radi kako treba.

Selak Raspudić mu je poručila da ona ne zna što je on čuo i da ne zna o kakvim uvjetima za rad on priča.

- Čuo sam da smatrate da Sabor ne radi u punoj snazi kako bi mogao. To je bilo moje shvaćanje. Ako sam pogriješio. ispričavam se - objasnio je Jandroković.

Zastupnica Mosta nadometnula je kako se ona u svom obraćanju pozivala na zakon koji je stupio na snagu godinu dana ranije i na činjenicu to što neće biti dio zakonskog okvira Zakona o obnovi Zagreba zbog čega Sabor neće moći nadgledati transparentnost procesa obnove.

- Krivo sam vas shvatio. Moja pogreška - pomirljivo je ustvrdio Jandroković. Njemu je tad odgovorila zastupnica da inače ona traži da se vrate svi zastupnici u Sabor gdje mogu sudjelovati u raspravi.

- Ipak to tražite. Onda sam dobro razumio - istaknuo je i pozvao ju je da sjedne, na što je ona rekla da to nije bilo to o čemu je pričala ranije za spomenuti amandman.

Nakon što je na red stigao još jedan amandman Mosta koji je odbila Vlada, o njemu se opet izjašnjavala Marija Selak Raspudić koja je onda kazala Jandrokoviću da može ponoviti što je rekla s obzirom na njegovu reakciju na njezino prethodno izjašnjavanje. On je to odbio.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je kako će glasovanje o Zakonu o obnovi Zagreba biti sutra s početkom u 10 h. Zbog epidemioloških mjera zastupnici će se nalaziti u tri dvorane, uz online komunikaciju sa zastupnicima koji su u samoizolaciji.

- U mojoj saborskoj karijeri od devet godina ovo je moj prvi amandman koji je Vlada prihvatila. Imamo neke pomake. To je pozitivan znak - kazao je zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković. Obratio se zastupnicima nakon što se Vlada očitala o jednom njegovom drugom amandmanu koji je pak odbila, no kako je to bio zadnji njegov amandman odlučio je osvrnuti o odluci Vlade da prihvati jedan njegovog amandman.

Marijan Pavliček obratio se zastupnicima u ime kluba Hrvatskih suverenista. Na samom početku pokazao je sliku premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te je ustvrdio kako je vidljivo ne poštuju epidemiološke mjere.

- Znate li tko je ovo? - zapitao se potom i pokazao sliku na kojoj se vidi dječak s maskom na licu i nastavio: - Ovo je moj sin Filip, prvašić u osnovnoj školi u Vukovaru. Ima masku na licu i s tom maskom ulazi u osnovnu školu. I nije sam. Pola milijuna osnovnoškolske i srednjoškolske djece ulazi s maskom na licu u školu. Je li ovo normalno? Je li ovo normalno društvo?

Ustvrdio je kako nisu ista pravila za 'političke elite' i za 'običan puk'.