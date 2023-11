Izrael oštro upozorio Hezbolah: 'Vaš ulazak u rat zapečatio bi sudbinu Libanona'

Izraelska vojska pomoći će u nedjelju evakuirati novorođenčad iz bolnice Al Shifa u Gazi, rekao je u subotu glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari. "Osoblje bolnice Al Shifa tražilo je da sutra pomognemo bebama na odjelu pedijatrije da dospiju u sigurniju bolnicu. Omogućit ćemo potrebnu pomoć", rekao je Hagari na konferenciji za medije.

Izraelska nevladina udruga Liječnici za ljudska prava-Izrael izvijestila je u subotu da su "dvije prerano rođene bebe umrle" jer je zbog nestašica goriva onemogućen nastavak neonatalne skrbi u Al Shifi, najvećoj bolnici u opkoljenom Pojasu Gaze.

Izrael je pojačao svoj opsadu Gaze nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je prema riječima Izraela stradalo 1200 osoba te je oko 240 oteto u palestinsku enklavu. Zdravstvene vlasti Gaze kažu da je više od 11.000 osoba, od kojih veliki broj čine žene i djeca, ubijeno otkad je Izrael započeo svoju operaciju u malom obalnom pojasu u kojem živi 2,3 milijuna ljudi.

VIDEO Eksplozije u Gazi viđene iz južnog Izraela

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

07:15 - S obzirom na učestale napade svog sjevernog susjeda, Izrael je u subotu navečer izdao oštra upozorenja Libanonu i poručio Hezbolahu da bi njihov ulazak u rat zapečatio sudbinu Libanona. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je upozorio libanonski šijitski gerilski pokret Hezbolah: "Nemojte napraviti grešku i krenuti u rat. To bi bila greška vašeg života... Vaš ulazak u rat zapečatio bi sudbinu Libanona".

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da su na sjevernoj granici njegove zemlje "provokacije prerasle u agresiju". Upozorio je: "Hezbolah se igra s vatrom". Gallant je naglasio da većina izraelskih zračnih snaga više nije uključena u Pojas Gaze te da su zrakoplovi sada okrenuti prema sjeveru. "Građani Libanona moraju znati da bi, ako (vođa Hezbolaha Hassan) Nasrallah pogriješi, sudbina Bejruta mogla biti poput sudbine Gaze".

Nasrallah je ranije u subotu rekao da je njegov pokret uveo nova oružja u niz uzastopnih napada u južnom Libanonu. “Tijekom proteklog tjedna došlo je do eskalacije u broju operacija i vrsti korištenog oružja, budući da smo prvi put koristili samoubilačke dronove i rakete Burkan, a to su rakete težine od 300 do 500 kilograma”, rekao je Nasrallah u televizijskom govoru obilježavajući Hezbolahov Dan mučenika.

"Dronovi i kaćuše ispaljeni su duboko unutar okupiranih teritorija i to je zahtijevala priroda bitke", rekao je Nasrallah. Dodao je da će se nastaviti pritisak s libanonske prve linije na izraelske trupe. Ponovio je da neće tolerirati nikakva ubojstva civila izraelskim osvetničkim granatiranjem libanonskih područja.

Od brutalnog iznenadnog napada militanata Hamasa na izraelske zajednice 7. listopada i izbijanja rata, gotovo svaki dan dolazi do razmjene vatre na granici između Izraela i Libanona, sa žrtvama na obje strane, uključujući i civile. To je najozbiljnija eskalacija od drugog libanonskog rata 2006. Hezbollah ima veze s islamističkim Hamasom u Pojasu Gaze, ali se smatra puno utjecajnijim i moćnijim. Također se smatra najvažnijim nedržavnim saveznikom Irana i dio je samoproglašene "Osovine otpora", fronta milicija s ciljem borbe protiv iranskog najvećeg neprijatelja Izraela.

VEZANI ČLANCI:

07:10 - Suočen sa sve većim antisemitskim postupcima u Francuskoj, predsjednik Emmanuel Macron pozvao je svoje sunarodnjake da se brane od "nepodnošljivog" oživljavanja "neobuzdanog" antisemitizma. Francuska koje se boje židovski sugrađani nije prava Francuska, napisao je u otvorenom pismu objavljenom u novinama Le Parisien u subotu navečer.

"Francuska u kojoj se Francuzi boje zbog svoje vjere ili porijekla nije Francuska", stoji u pismu. Macron je u pismu upozorio na podjele zemlje: "U našoj povijesti, antisemitizam je uvijek bio uvod u drugu mržnju i rasizam."

Što se tiče rata u Gazi, Macron je napisao da Francuska želi pravdu, mir i sigurnost za izraelski narod, palestinski narod i države u regiji. Prema Macronovim riječima, u Francuskoj je u jednom mjesecu počinjeno više od 1000 antisemitskih djela - tri puta više akata mržnje protiv židovskih građana nego u cijeloj prošloj godini. Pismo je objavljeno neposredno prije velikog skupa protiv antisemitizma u Parizu u nedjelju. Macron ne sudjeluje u prosvjedima koje su inicirali predsjednica Nacionalne skupštine Yaël Braun-Pivet i predsjednik Senata Gérard Larcher.

07:05 - Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je u subotu da je izgubila komunikaciju sa svojim kontaktima u bolnici Al Shifa u sjevernoj Gazi i izrazila "ozbiljnu zabrinutost" za sigurnost svih koji su ondje zarobljeni zbog borbi, pozivajući na trenutni prekid vatre.

Glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze rekao je da su operacije u bolničkom kompleksu Al Shifa, najvećem u palestinskoj enklavi, obustavljene u subotu nakon što je ostalo bez goriva. WHO je rekao da ima "ozbiljnu zabrinutost za sigurnost zdravstvenih radnika, stotine bolesnih i ozlijeđenih pacijenata, uključujući bebe na aparatima za održavanje života i raseljene osobe koje su ostale u bolnici". Ponovili su i svoj poziv na trenutni prekid vatre u Gazi.

Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je da će vojska u nedjelju evakuirati novorođenčad iz bolnice Al Shifa u Gazi. "Osoblje bolnice Al Shifa tražilo je da sutra pomognemo bebama na odjelu pedijatrije da dospiju u sigurniju bolnicu. Omogućit ćemo potrebnu pomoć", rekao je Hagari na konferenciji za medije.

Izraelska nevladina udruga Liječnici za ljudska prava-Izrael izvijestila je u subotu da su "dvije prerano rođene bebe umrle" jer je zbog nestašica goriva onemogućen nastavak neonatalne skrbi u Al Shifi, najvećoj bolnici u opkoljenom Pojasu Gaze.

VIDEO Izrael nastavlja s razaranjem Gaze: Preko 11 tisuća mrtvih tvrdi Hamas