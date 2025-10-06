Izrael odbacio Gretine optužbe kao laži, ministar Ben-Gvir ih potvrdio

Devet članova flotile pomoći za Gazu vratilo se u nedjelju kući u Švicarsku nakon što ih je Izrael deportirao, a neki tvrde da su bili izloženi nehumanim uvjetima dok su bili u pritvoru, rekla je skupina koja ih zastupa. Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova odbacio je te optužbe, a ministarstvo je prethodno izjavilo da su tvrdnje o zlostavljanju pritvorenika "potpune laži".

Devetnaestero švicarskih državljana, uključujući bivšega gradonačelnika Ženeve Remyja Paganija, bilo je na brodovima u flotili desetaka plovila kojima su pokušali dostaviti pomoć u Gazu koju blokira Izrael. U srijedu su ih privele izraelske snage koje su presrele flotilu na moru i odvele u izraelski zatvor Ktzi'ot, prema skupini flotile Valovi slobode. Devetero članova skupine vratilo se u Ženevu u nedjelju poslijepodne. "Sudionici su osudili nehumane uvjete pritvora i ponižavajući i degradirajući tretman koji su pretrpjeli nakon uhićenja i zatvaranja", piše u priopćenju skupine.

Izrael je u nedjelju izjavio da se zakonska prava aktivista "u potpunosti poštuju", da nije korištena nikakva fizička sila te da je svim pritvorenicima omogućen pristup vodi, hrani i toaletima. Međutim, pritvorenici su opisali uvjete navodeći uskraćivanje sna, nedostatak vode i hrane, kao i da su neki bili pretučeni, udarani nogama i zaključani u kavez, dodaje skupina u priopćenju. Pripadnici Valova slobode izjavili su da su "duboko zabrinuti" zbog desetero švicarskih državljana koji su i dalje u izraelskom pritvoru. U nedjelju je švicarsko veleposlanstvo u Tel Avivu posjetilo desetero švicarskih državljana u zatvoru kako bi im pružilo konzularnu zaštitu.

"Svi su relativno dobrog zdravlja s obzirom na okolnosti", navodi se u izjavi, dodajući da čine sve što je moguće kako bi osigurali njihov brz povratak. Valovi slobode rekli su da su neki članovi flotile počeli štrajkati glađu i da se čine oslabljenima. Stotine drugih aktivista, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, izraelske vlasti također drže u pritvoru nakon njihova najnovijeg pokušaja da probiju izraelsku pomorsku blokadu Gaze te izgladnjelim stanovnicima dopreme hranu i lijekove.

Guardian je izvijestio da je Thunberg razgovarala sa švedskim predstavnicima o okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru. Dobila je premalo vode i premalo hrane. Također je rekla da joj se razvio osip, vjerojatno uzrokovan stjenicama, te da je dugo sjedila "na tvrdim površinama". Novine su citirale e-poštu švedskog ministarstva vanjskih poslova upućenu ljudima bliskima Thunberg. Prema izvješću, drugi aktivisti tvrdili su da je Thunberg vučena za kosu i pretučena. Također je bila prisiljena poljubiti izraelsku zastavu.

I dok izraelsko ministarstvo vanjskih poslova oštro odbacuje optužbe da se švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i druge propalestinske aktiviste maltretira u pritvoru, nazivajući ih "očiglednim lažima", članovi izraelske vlade govore drukčije. Krajnje desničarski ministar policije Itamar Ben-Gvir rekao je: "Ponosan sam što se prema 'aktivistima flotile' odnosimo kao prema pristašama terorizma". "Svatko tko podržava terorizam je terorist i zaslužuje uvjete koje imaju teroristi", otvoreno je izjavio Ben-Gvir. Dodao je da aktivisti trebaju "jasno osjetiti posljedice zatvorskih uvjeta i dvaput razmisliti prije nego što ponovno krenu prema Izraelu".