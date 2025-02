Izrael i Hamas nastavljaju razmjenu talaca: Tijelo jedne Izraelke konačno predano, prije dva dana isporučili pogrešno

Izrael se u subotu priprema preuzeti dodatnih šest talaca iz Gaze u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, nakon što su optužbe zbog vraćanja krivo identificiranog tijela ovog tjedna ugrozile krhko primirje. Očekuje se da će šestorica talaca, posljednji živi taoci iz skupine od 33 njih koji će biti pušteni u prvoj fazi sporazuma o primirju dogovorenog prošlog mjeseca, biti pušteno oko 7.30, prema dužnosnicima militantne skupine Hamas. Četvoricu talaca, 27-godišnjeg Eliyu Cohena, 40-godišnjeg Tal Shohama, 22-godišnjeg Omer Shem Tova i 23-godišnjeg Omera Wenkerta, zarobili su Hamasovi napadači tijekom svog napada na Izraela 7. listopada 2023.

Drugu dvojicu, 36-godišnjeg Hishama Al-Sayeda i 39-godišnjeg Averu Mengistua, Hamas drži otkako su posebno ušli u Gazu pod nerazjašnjenim okolnostima prije desetak godina. Očekuje se da će Izrael u zamjenu za njih osloboditi 602 Palestinaca iz svojih zatvora u najnovijoj fazi razmjene koja se održala unatoč nizu poteškoća koje su je u više navrata ugrozile. Izrael je kasno u četvrtak optužio Hamas za kršenje primirja jer je predao neidentificirano tijelo umjesto posmrtnih ostataka taokinje Shiri Bibas, koji su trebali biti vraćeni zajedno s tijelima dvojice njenih sinova. Hamas je rekao da se čini da su njeni ostaci pomiješani s drugim tijelima pronađenim u ruševinama nakon izraelskog zračnog napada za koji su rekli da je usmrtio nju i njenu dvojicu sinova u studenom 2023.

Danas je iz kibuca Nir Oz je potvrđeno da tijelo žene koje je predala palestinska ekstremistička skupina Hamas u Pojasu Gaze pripada otetoj taokinji Shiri Bibas. "U dubokoj boli kibuc potvrđuje da je Shiri Bibas ubijena dok je držana kao talac u Gazi", rekla je glasnogovornica. Skupina je u petak predala drugo tijelo, za koje izraelski forenzičari pripremaju identifikaciju. Obitelj Bibas, oteta zajedno s njihovim ocem u napadu 7. listopada, postala je simbol traume koju su Izraelci tog dana doživjeli, a pogrešna identifikacija posmrtnih ostataka Shiri Bibas ih je dodatno razljutila. Izraelska vojska je rekla da obavještajne procjene i forenzička analiza tijela 10-mjesečnog Kfira Bibasa i njegovog četverogodišnjeg brata Ariela pokazuju da su obojicu namjerno ubili njihovi otmičari.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je zaprijetio da će se pobrinuti za to da Hamas "plati punu cijenu" što nije vratio tijelo, no nije se povukao iz sporazuma o primirju koje je stupilo na snagu 19. siječnja. Hamas, koji je optužio Izrael za kršenje sporazuma blokiranjem ključne pomoći za Gazi, ipak je službeno obavijestio Izrael o imenima talaca koji će biti pušteni u subotu, što upućuje na to da će se razmjena održati.

Primirje je privremeno zaustavilo sukob, no izgledi za konačan završetak rata i dalje su neizvjesni. Hamas, koji je ubio oko 1200 ljudi te oteo njih 521 tijekom svog napada na Izrael, nastoji pokazati da i dalje upravlja Gazom unatoč teškim gubicima u ratu. Prema palestinskim zdravstvenim vlastima, u izraelskoj vojnoj kampanji je poginulo najmanje 48.000 ljudi, a većina enklave je razorena, zbog čega stotine tisuća sada žive u privremenim skloništima i ovise o humanitarnoj pomoći.

Obje strane su rekle da namjeravaju započeti pregovore o drugoj fazi primirja, za koju posrednici kažu da za cilj ima povratak oko 60 preostalih talaca te povlačenje izraelskih vojnika. No, nade za postizanje sporazuma su se smanjile zbog nesuglasica glede budućnosti Gaze, pogoršanima prijedlogom američkog predsjednika Donalda Trumpa da se iz enklave uklone Palestinci te da se ona razvije u "rivijeru Bliskog istoka" pod američkom kontrolom.

