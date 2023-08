Iznad Britanije avioni gotovo da ne lete: Ovdje bi mogli biti 12 sati. Sjedimo u zrakoplovu i čekamo

Britanska nacionalna služba zračnog prometa objavila je da ima "tehničkih problema" i da je "primijenila ograničenja protoka prometa kako bi održala sigurnost". "Inženjeri rade na pronalaženju i otklanjanju kvara. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti." Nisu dali nikakve detaljnije informacije o tome što ga je uzrokovalo ili koliko će vremena trebati da se kvar popravi.

Avioprijevoznici British Airways, Loganair i EasyJet upozorili su putnike da bi moglo doći do kašnjenja letova. Novinar BBC-ja Alex Murray rekao je da je trebao letjeti iz Barija u Italiji za Veliku Britaniju, ali su putnici obaviješteni da će let kasniti zbog problema s kontrolom zračnog prometa u Londonu. Rekao je da im je rečeno kako mogu očekivati ​​kašnjenja od oko šest sati. "U ovom trenutku čekamo da saznamo hoćemo li se iskrcati do vremena polaska", rekao je. Televizijska voditeljica Gabby Logan također je objavila na Twitteru da je bila u avionu na pisti u zračnoj luci u Budimpešti i da joj je "upravo rečeno da je zračni prostor Velike Britanije zatvoren", dodajući kako misli da "može biti tu 12 sati". Rekla je da je zrakoplovu i da svi sjede i čekaju.

On a plane on the runway at Budapest airport. After almost 3 weeks away from home I am hours from hugging my family. And have just been told UK airspace is shut. We could be here for 12 hours. So we sit on the plane and wait.