Splitski aerodrom oborio vlastiti hrvatski rekord, a jedna zračna luka posebno je 'rasturila'

Da ovogodišnja turistička sezona nije podbacila, kako neki to pokušavaju prikazati, svjedoče i podaci o broju putnika na sedam hrvatski zračnih luka u srpnju i u prvih sedam mjeseci ove godine. Tako je u prošlom mjesecu preko hrvatskih aerodroma prošlo nešto više od dva milijuna putnika kao i rekordne pretpandemijske 2019. Zračni promet je korona kriza jako pogodila i još se nije do kraja oporavio od toga udarca pa od 2020. do 2022. još uvijek se u avijaciji nisu dostigle brojke iz razdoblja prije pandemije COVID-a. No promet u dosadašnjem dijelu godine na domaćim aerodromima pokazuje da je avioindustrija vrlo blizu brojki iz rekordne 2019. ZL Split je ovog srpnja pak premašila i rekord iz te godine kad je prvi put jedan hrvatski aerodrom u jednom mjesecu opslužio više od 700.000 putnika. Rekordne 2019. to je u srpnju iznosilo 723.048 putnika,a prošli mjesec je premašen i taj rekord pa je Resnik u jednom mjesecu opslužio 744.720 putnika!

Naš najveći aerodrom, Franjo Tuđman može se pak pohvalili da je u prvih sedam mjeseci ove godine premašio brojku od dva milijuna putnika. Dok je usporedive 2019. u sedam mjeseci preko Tuđmana bilo prošlo 1,7 milijuna putnika. Tuđman je u srpnju 2019. imao 366.224, a prošli mjesec 369.493 putnika. ZL Split, naša druga po veličini zračna luka, osim što je povećala rekord po broju putnika u jednom mjesecu, u prvih sedam mjeseci ove godine bilježi 1,81 milijun putnika, što je oko 10-ak tisuća manje nego u istom razdoblju 2019.

Dubovački aerodrom ipak nije se tako jako približio pretpandemijskim brojkama, mada je na dobrom putu da ih stigne i prestigne. Preko Čilipa prošli mjesec je prošlo 447.315 putnika dok ih je u srpnju 2019. na tom aerodromu bilo 514.723. Gledajući prvi sedam mjeseci, dubrovačka zračna luka ove godine ima 1,31 milijun putnika, dok je 2019. u istom razdoblju opslužila njih 1,57 milijuna. No ove godine “rastura” ZL Zadar koja je prošli mjesec imala 286.383, gotovo dvostruko više nego u srpnju 2019. - 145.406. U prvih sedam mjeseci ove godine zadarski aerodrom bilježi 651.871 putnika, znatno više nego u istom razdoblju 2019. kad ih je bilo 441.104.

ZL Rijeka je blizu brojki iz 2019. Tako je prošli mjesec preko krčkog aerodroma prošlo 37.300 putnika, a u srpnju 2019. njih 41.718. U razdoblju od siječnja do srpnja ove godine preko ZL Rijeka je prošlo 87.855 putnika, a 2019. taj brojka je iznosila 103.921. Ove godine je podbacila i ZL Pula koja u srpnju bilježi 109.264 putnika, dok je 2019. u istom mjesecu preko tog aerodroma prošlo 186159. Pusli aerodrom u sedmom mjeseci bilježi 230.299 putnika, što je znatno manje od istog razdoblja 2019. kad je preko njega prošlo 426.860 putnika.

ZL Osijek je u srpnju ostvario 5850 putnika što je više u odnosu na isti mjesec 2019. kad je taj aerodrom koristilo 5534 putnika. U prvih sedam mjeseci ZL Osijek je opslužio 17.884 putnika. Ukupno je dakle preko sedam hrvatskih zračnih luka u prvih sedam mjeseci prošlo 6,3 milijuna putnika, oko 300 manje u odnosu na pretpandemijsku 2019.

VEZANI ČLANCI:

Što se tiče poslovanja naših zračnih luka, prema zadnjim podacima za 2022. one su imale ukupnu dobit od 34,4 milijuna eura, dok su 2019. zaradile čistih 30,2 milijuna eura. Tom rastu dobiti najviše je pridonio Tuđman koji je nali imao neto dobit od 10,3 milijuna eura, dok je 2019. završio u minusu 4,5 milijuna eura. Na Tuđmanu su lani imali ukupne prihode od 81,1 milijun eura, a 2019. oni us iznosili 73,7 milijuna eura.

Splitski aerodrom je prošlu godinu uprihodovao 56,1 milijun eura uz neto dobit od 14,6 milijuna eura. U 2019. taj aerodrom je ima prihode 59,7 milijuna eura i neto dobit od 17,4 milijuna eura. Na Čilipima su lanu imali ukupne prihode od 52,2 milijuna eura, a neto dobit od 7,2 milijuna eura. U 2019. prihodi su im iznosili 64,3 milijuna eura, a neto dobit 15,1 milijuna eura. ZL Zadar je u 2022. imala prihoda od 15,9 milijuna eura i neto dobit od 3,2 milijuna eura. U 2019. pak te brojke su bile: prihodi 11,3 milijuna eura, neto dobit 896.800 eura.

Krčki aerodrom je lani uprihodovao 2,8 milijuna eura uz neto dobit od 478 tisuća eura. Četiri godine prije ,2019. ta zračna luka je uprihodovala 3,4 milijuna eura uz neto dobit od 5400 eura. Pulska zračna luka je u 2022. imala prihode od 7,2 milijuna eura i gubitak od 1,1 milijun eura. U 2019. prihodi su joj bili 11,7 milijuna eura i neto dobit 1,3 milijuna eura. ZL Osijek je plani imala prihode od 2,4 milijuna eura i gubitka od 356 milijuna eura. Taj aerodrom je u 2019 imao prihode od 2,1 milijuna eura i dobit od 75.600 eura. Ukupno je sedam zračnih luka lani uprihodovalo 217,7 milijuna eura dok je 2019. to iznosilo 226,2 milijuna eura.

VIDEO: Gužva na zagrebačkoj benzinskoj postaji