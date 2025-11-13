Izložba 'Behind the Sky' spaja sjećanja, dostojanstvo i potragu za istinom, podsjećajući na 1.740 osoba za kojima se traga već 30 godina

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu, 10. studenoga 2025. godine, održano je otvorenje izložbe "Behind the Sky" – Sjećanje na nestale osobe iz Domovinskog rata (1991.–1995.), autorice hrvatske umjetnice Gordane Špoljar Andrašić. Izložba predstavlja potresan i duboko emotivan prikaz sjećanja na one koji su nestali tijekom ratnih godina te istovremeno odaje počast obiteljima nestalih, ističući njihovu snagu, otpornost i nadu u pronalazak istine. Uoči otvorenja održana je panel-rasprava koja je okupila ugledne sudionike, uključujući prvog veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Petera Galbraitha, profesoricu prava na Arizona State Sveučilištu Andreu Matačić Cayley, umjetnicu Gordanu Špoljar Andrašić, kustosicu Patriciju Andrašić i veleposlanika Republike Hrvatske u Washingtonu Pjera Šimunovića.

Tijekom rasprave istaknuto je trajno pitanje nestalih osoba iz Domovinskog rata, značaj očuvanja sjećanja te važnost istine i pomirenja u društvu. Sudionici su naglasili kako izložba prenosi snažnu poruku o ljudskoj otpornosti, zajedništvu i neugasloj nadi te kako umjetnost može biti snažan most između prošlosti i budućnosti. Izložba "Behind the Sky" spaja sjećanja, dostojanstvo i potragu za istinom, podsjećajući na 1.740 osoba koje se i 30 godina nakon završetka rata još uvijek vode kao nestale u Republici Hrvatskoj. Kroz umjetničke instalacije i vizualne prikaze, izložba daje glas onima kojih više nema, evocira emocije i potiče na razmišljanje o posljedicama rata, o gubitku, ali i o snazi obitelji i zajednice koja traži odgovore i pravdu.

Tijekom otvorenja prikazan je dojmljiv spot Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja pod nazivom "Gdje su naši najmiliji / Where are our loved ones", koji dodatno naglašava emotivnu težinu i društvenu važnost ove izložbe. Izložba je otvorena za javnost u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu do 21. studenoga 2025. godine, a realizirana je uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, potvrđujući važnost kulturnih i memorijalnih inicijativa u promicanju sjećanja, istine i pomirenja.