'Izjave predsjednika nisu obična prepucavanja, građani imaju pravo znati mogu li vjerovati pravosuđu'

Izjave predsjednika države Zorana Milanovića insinuiraju da je došlo do ozbiljne zlouporabe vlasti od strane premijera i njegovih ministara, kao i do instrumentalizacije DORH-a. Objavila je to na Facebook profilu saborska zastupnica Dalija Orešković.

– Kao članica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, zatražit ću odgovore na pitanja je li se odgađanjem uhićenja nakon primopredaje mita pokušala zaštiti politički moćnija osoba, ili do uhićenja nije došlo kako se time ne bi smanjile šanse vladajuće stranke u nadolazećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Vlast bi trebala biti podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ne na nekoliko koruptivnih klanova koji se međusobno obračunavaju tek kada se ugrozi njihova podjela plijena. Ustavna je zadaća Hrvatskog sabora da nadzire rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru – objavila je Orešković.

– Ukoliko iz javnih izjava predsjednika države proizlazi da je Vlada zloupotrijebila sustav, da je Vlada utjecala na rad DORH-a, to znači da je ugroženo redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti, jer vlast u tom slučaju više nije državna, već kriminalna. Ovakve izjave predsjednika države, ne mogu se tretirati kao uobičajena politička i verbalna prepucavanja sa predsjednikom Vlade. Hrvatski građani imaju pravo znati, mogu li se pouzdati u neovisno pravosuđe, djeluje li DORH u skladu sa svojom ustavnom zadaćom ili po političkom diktatu, a na Hrvatskom je saboru da odgovore na ova pitanja sazna – dodala je.