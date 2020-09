Milanović se obrušio na sve zbog afere Janaf i istrage: Loviš King Konga, a upucaš kokoš

Predsjednik Zoran Milanović oštro je komentirao aferu Janaf, uhićenja i istragu DORH-a, a odgovorio je i sucu i šefu Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. Komentirao je i svoje poznanstvo s Draganom Kovačevićem.

"Poznajem čovjeka 20 godina, vodio je mirovinsku reformu, koji je bio član uprave Holdinga, koji je bio osam godina bio na čelu Janafa i bio relativno uspješan direktor. Moj odgovor je upravo takav. Ovo je tema kao putovanje u Albaniju, ovdje se skriva nešto puno opakije i ozbiljnije o čemu sam govorio prije dva dana", kazao je.

Ako predsjednik neće komentirati istrage, neće nitko. Zadnja osoba koja može govoriti o istragama jest aktivni sudac. Ali to nije na meni. Neka se Turudić bavi hrvatskim jezikom u sudnici, bio je jedan od lošijih studenata, a to se i vidi. Sudac govori o svojim presudama, neka se bavi time u sudnici. Za to treba oduzeti licencu. Neki od tih ljudi rade što god im padne napamet. Vidjeli smo to na primjeru istrage. Tim ljudima treba zabraniti da govore. Oni koji su mislili da će me ušutkati izvan sebe su. Prije dva dana sam rekao da je u trenutku istrage, a zna se tko vodi istragu. to je DORH i Uskok. Zna se tko je infromiran. Šef DORH-a u svakom trenutku, ministar unutarnjih poslova, premijer. Bio sam premijer i znam sve. Zato za mene u tom svijetu nema tajni", kazao je.

"SOA me nije obavijestila jer SOA nije znala za to to je posao koji je radio DORH, Uskok i krim-policija, o tome sve zna ministar unutarnjih poslova, i ono što treba znat, a to bitno, bitno zna i predsjednik Vlade", kazao je Milanović.

"Ja ne znam ništa, ali sam naslutio imam iskustva. Kada sam dobio infromaciju, DORH na jedan kriminalan način, nakon što završi ova prva faza istrage, informacije daje medijima. To treba u ovoj zemlji urediti. Kada sam doznao koliko proces traje, to su činjenice, kada su pratili tog poduzetnika s novcem, kada ga je išao predati, u tom trenutku zna se što se radi. Izbjegli ste raditi što treba. U protivnom nekoga štitite. Što se radilo 10 mjeseci, ja moram postavljati to pitanje", dodao je.

"Vi pitate mene kakva je moja priroda odnosa s čovjekom kojeg znam 20 godina, novac ništa, žene ništa. Pa on je imao dobre odnose s pola Zagreba", kazao je Milanović novinarima.

"Ovo što sad vidim uznemirava me, pitajte druge članove Vlada koliko je osoba bilo na tom mjestu gdje sam ja bio dva, tri puta. Ne znam ja ništa o istrazi, ali znam o svemu drugome. S Draganom Kovačevićem nisam ove godine bio tamo. Bio sam na brodu, ali i da sam bio s njim, pa što", kazao je Milanović.

Još jednom je ponovio da šef SOA-e nije znao za ovu istragu. Moj posao jest da upozorim na mufljuze, konjokradice i prevarante. Imaš, prati, hapsi", rekao je predsjednik.

Mogao me obavijestiti jedino MUP ili premijer. Je li ministar unutarnjih poslova obavijestio premijera što se događalo na Martinje, je li mu objasnio što se dogodilo i zašto je istraga trajala 10 mjeseci i da tog čoveka ne bi trebalo imenovati na još jedan četverogodišnji mandat radi dobrih rezultata da bi se sad tražilo da taj mandat stavi na raspolaganje?

"Jakov Kitarović je jedan dekor, bio je tamo na Martinje. Bilo je tamo dosta ljudi, čaršija priča. Evo imate i ovu dvojicu gradonačelnika koji su u dva dana mogli otići u Polineziju, a ne utjecati na svjedoke. U Europskom sudu također ima i budala, evo ja ću njih pitati smijem li ja govoriti o istragama. Ja ću govoriti o onome što mislim da treba govoriti", kazao je.

"Policija ne bi napravila tako nešto. DORH je taj koji to radi. Zašto se nije postupalo i zašto se nije ništa poduzelo tog 11.11. 2019., kazao je Milanović. "Onaj tko je sve znao je ministar unutarnjih poslova i premijer", dodao je.

"To je kao da ideš loviti King Konga, a upucaš kokoš", kazao je Milanović o istrazi. "Dragan Kovačević je imao vrlo široki socijalni krug", dodao je.

Komentirajući ulogu bivše predsjednice, Milanović je rekao da misli da ona nije znala ni za što od navedenoga slučaja.

Dotaknuo se i izjave Arsena Bauka, koji je Milanoviću, parafrazirajući njegovu izjavu svojoj protukandidatkinji na predsjedničkim izborima, poručio da mora paziti s kim se druži.

"Dragan Kovačević do jučer nije bio loše društvo. On je čovjek s nekim referencama, ja sam se s njim povremeno viđao. S kim se viđao Jakov Kitarović, to ne znam, ali pretpostavljam da nije s kriminalcima. To nije njegov milje. Pustite Jakova Kitarovića, on nije bitan u ovoj priči", rekao je Milanović.