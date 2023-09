Izdana upozorenja za veći dio Hrvatske: Poseban oprez u dvije regije, moguće je jako nevrijeme

Danas će u Hrvatskoj biti većinom sunčano vrijeme, osobito na moru. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, zatim umjerena naoblaka, a u drugom djelu dana i jači razvoj oblaka ponajprije u središnjim i istočnim krajevima. Lokalno će biti i ponekog pljuska, moguće izraženijeg, praćenog grmljavinom i pojačanim vjetrom. Na kopnu će popodne zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jutarnji burin u okretanju na većinom umjeren sjeverozapadnjak, a prema večeri umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 °C.

Upaljen je žuti alarm za dijelove Hrvatske. Osječka i zagrebačka regija su pod upozorenjem zbog mjestimice mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", javlja DHMZ.

Duž Jadrana izdano je upozorenje zbog jakih udara vjetra. Velebitski kanal je pod narančastim alarmom.

Foto: DHMZ

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Video: Pijavica u Rovinju

Prvi je dio vikenda protekao uz stabilno i uglavnom sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Podjednako toplo i u nedjelju, no uz više oblaka, pa je ponegdje moguća kiša praćena grmljavinom. U ponedjeljak i utorak razmjerno vjetrovito s umjerenim, mjestimice moguće i jakim sjeveroistočnim vjetrom te uz malo nižu temperaturu nego u dane vikenda. Od srijede ponovno toplije. "U nedjelju će nam sa sjevera stići manje topao i vlažniji zrak zbog približavanja slabo izraženog frontalnog sustava. Stoga na istoku u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Popodne uz sjeverni vjetar umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom ili kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29", javlja HRT.