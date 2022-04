Izborno povjerenstvo potvrdilo pobjedu Aleksandra Vučića i njegove stranke na izborima

Srbijansko izborno povjerenstvo objavilo je u ponedjeljak rezultate koji na temelju gotovo svih prebrojanih glasova potvrđuju pobjedu Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke (SNS) na predsjedničkim i parlamentarnim izborima.

Pobjedom u prvom krugu Vučić je osigurao drugi uzastopni predsjednički mandat, a SNS bi mogla formirati koalicijsku vladu i započeti drugo desetljeće na vlasti.

Na izbore je izašlo 58,62 posto od 6,5 milijuna birača. Obilježile su ih brojne nepravilnosti, opstrukcije na biralištima, incidenti, čak i tučnjave, o čemu bi svoj sud trebalo dati oko 4500 domaćih i inozemnih promatrača.

Državno izborno povjerenstvo bi potpunije rezultate trebalo objaviti u ponedjeljak navečer, nakon što je u nedjelju napravilo presedan i u izbornoj noći nije objavilo ni preliminarne podatke.

Serbian President and presidential candidate Aleksandar Vucic holds a glass of champagne after the results of the presidential election, in Belgrade, Serbia, April 3, 2022.

Nakon prebrojanih 95,45 posto glasova, Vučić je osvojio 58,55 posto glasova, a najbolje plasirani od ostalih sedmero predsjedničkih kandidata je Zdravko Ponoš iz koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije s 18,34 % glasova. Lista "Zajedno možemo sve" Srpske napredne stranke osvojla je na parlamentarnim izborima 42,92 posto što joj osigurava 119 od 250 mandata u parlamentu.

Slijedi oporbena koalicija "Ujedinjeni za Srbiju" s 13,55 posto glasova odnosno 38 mandata i koalicja "Ivica Dačić- premijer" predvođena Socijalističkom partijom Srbije koja je dobila 11,51 posto glasova ili 32 mandata.

Rezultati potvrđuju predviđanja da bi srbijanski parlament mogao skrenuti udesno, nakon što su mandate osvojile tri konzervativne i rusofilne koalicije - "Nada za Srbiju" s 15 mjesta i 5,4 posto glasova te koalicije oko pokreta Dveri i stranke Zavetnici koje s 3,84% i 3,75% glasova imaju osiguranih po deset mandata.

Najmanje deset zastupnika imat će i zeleno-lijeva koalicija "Moramo", najmalađa politička grupacija u Srbiji koja svoj izborni kapital od 4,62 posto glasova temelji na ekološkim prosvjedima koncem prošle godine i snažnom zalaganju protiv rudarenja litija i bora koje u Srbiji planira multinacionalna korporacija "Rio Tinto".

Na listi manjinskih koalicija i stranaka potvrđen je ulazak u parlament predstavnika hrvatske zajednice Tomislava Žigmanova (DHV) s liste "Zajedno za Vojvodinu - Vojvođani" koja sa 0,64 posto glasova osvaja ukupno dva mandata.

Od stranaka nacionalnih manjina, kojima je prirodni izborni prag 10.000 glasova, šest mandata imat će koalicijski partneri naprednjaka - Savez vojvođanskih Mađara (1,6 posto), Muftijin zavet - Usame Zukorlić (0,89 % ili tri mandata) te Stranka demokratske akcije Sandžaka (0,54% i dva mandata), a koalicija Albanaca je osvojila jedan mandat (0,27%).

Od ukupno 19 lista na parlamentarnim izborima, ispod izbornog praga ostale su sve druge liste, pokreti i koalicije, uključujući i manjinske, među kojima stranka Roma.

U parlament nije ušla ni koalicija "Ajmo ljudi" bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića koja je dobila tek 1,67 posto glasova.

