Izbio veliki požar u Baranji: Buktinja 'progutala' farmu, više od 50 vatrogasaca borit će se s vatrom danima

Požar velikih razmjera izbio je sinoć na farmi u Podolju, gdje je vatra zahvatila veliki sjenik ispunjen sijenom. Na intervenciji su tijekom noći sudjelovale brojne vatrogasne snage iz Baranje, a gašenje će, prema procjenama, potrajati još nekoliko dana. Prema informacijama Centra 112 za portal SiB, na terenu su bili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Beli Manastir te dobrovoljna vatrogasna društva iz Belog Manastira, Topolja, Batine, Kneževih Vinograda, Zmajevca, Popovca, Jagodnjaka i Karanca. U gašenju je sudjelovao i županijski vatrogasni zapovjednik. Ukupno je angažirano devet vatrogasnih postrojbi, 54 vatrogasca i 14 vatrogasnih vozila.

Požar je zahvatio sjenik površine oko 7.200 prostornih metara, dimenzija približno 100 puta 12 metara i visine šest metara, u kojem se nalazila velika količina sijena. U vatrenoj stihiji izgorio je i stari kombajn te jedan traktor. Tijekom noći dolazilo je do smjena vatrogasaca i vozila kako bi se osigurao kontinuitet intervencije. Zbog velike količine uskladištenog sijena i zahtjevnosti gašenja, vatrogasci će i narednih dana ostati na požarištu, navodi SiB. Točan uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i službene obrade događaja.

Priopćenjem se jutros o požaru oglasila i PU osječko-baranjska. “Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je sinoć u 20.20 sati zaprimilo dojavu građanina da je na neutvrđeni način došlo do požara farme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju. Požar je zahvatio sijeno, ogrijevno drvo i više radnih strojeva. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na mjestu događaja u gašenju požara intervenira više vatrogasnih postrojbi te je gašenje požara u tijeku. Nakon što se steknu uvjeti i požar bude ugašen slijedi očevid policijskih službenika i daljnje kriminalističko istraživanje", stoji u priopćenju.