Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
SITUACIJA SE SMIRUJE

ASK pod kontrolom, plavi jezik već na 39 gospodarstava

Više od stotine krava uginulo u Lonjskom polju
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
22.08.2025.
u 18:27

Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides).

Situacija po pitanju afričke svinjske kuge u držanih (domaćih) svinja se smiruje. Zadnje izbijanje potvrđeno je na području općine Erdut 4. kolovoza, a na području općine Jagodnjak 29. srpnja. Budući je od zadnjeg izbijanja (14. srpnja) prošlo 30 dana te su provedene propisane mjere kontrole i aktivnosti, Rješenjem Ministarstva od 15. kolovoza 2025. godine ukinute su zone zaštite i zone nadziranja u zoni ograničenja III u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Što se tiče serotipa 8 bolesti plavog jezika, on je, dodaju, potvrđen u Sloveniji te na području Bugarske, Grčke, Italije, Makedonije, Kosova i Srbije.

- U Republici Hrvatskoj BPJ je potvrđen 22. srpnja 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije, a potom na području Istarske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Do 21. kolovoza potvrđeno je izbijanje na 39 objekata, a prisutnost virusa je potvrđena u uzorcima od 14 goveda i 58 ovaca (72 pozitivne životinje)- kažu iz ministarstva te dodaju kako je BPJ je virusna nekontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača.

Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Od BPJ ne obolijevaju ljudi. Klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca. Ministarstvo je 4. kolovoza donijelo Program kontrole i nadziranja BPJ u kojem su date detaljne mjere i preporuke za subjekte. Ne očekuju se značajni gubitci u smislu ugibanja životinja, jer životinje koje su pravilno držane, u dobroj kondiciji i kojima se tijekom kliničke manifestacije bolesti osigura ispravna hranidba, njega te po potrebi simptomatska terapija od strane veterinara, kroz nekoliko dana ozdrave bez posljedica, naglasili su iz Ministarstva.

Ključne riječi
plavi jezik Bedrenica Afrička svinjska kuga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još