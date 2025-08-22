ASK pod kontrolom, plavi jezik već na 39 gospodarstava

Situacija po pitanju afričke svinjske kuge u držanih (domaćih) svinja se smiruje. Zadnje izbijanje potvrđeno je na području općine Erdut 4. kolovoza, a na području općine Jagodnjak 29. srpnja. Budući je od zadnjeg izbijanja (14. srpnja) prošlo 30 dana te su provedene propisane mjere kontrole i aktivnosti, Rješenjem Ministarstva od 15. kolovoza 2025. godine ukinute su zone zaštite i zone nadziranja u zoni ograničenja III u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Što se tiče serotipa 8 bolesti plavog jezika, on je, dodaju, potvrđen u Sloveniji te na području Bugarske, Grčke, Italije, Makedonije, Kosova i Srbije.

- U Republici Hrvatskoj BPJ je potvrđen 22. srpnja 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije, a potom na području Istarske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Do 21. kolovoza potvrđeno je izbijanje na 39 objekata, a prisutnost virusa je potvrđena u uzorcima od 14 goveda i 58 ovaca (72 pozitivne životinje)- kažu iz ministarstva te dodaju kako je BPJ je virusna nekontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača.

Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Od BPJ ne obolijevaju ljudi. Klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca. Ministarstvo je 4. kolovoza donijelo Program kontrole i nadziranja BPJ u kojem su date detaljne mjere i preporuke za subjekte. Ne očekuju se značajni gubitci u smislu ugibanja životinja, jer životinje koje su pravilno držane, u dobroj kondiciji i kojima se tijekom kliničke manifestacije bolesti osigura ispravna hranidba, njega te po potrebi simptomatska terapija od strane veterinara, kroz nekoliko dana ozdrave bez posljedica, naglasili su iz Ministarstva.