Iz zatvora u SAD-u pobjeglo 11 zatvorenika: Smatra se da su naoružani i opasni

Devet zatvorenika i dalje je na slobodi, nakon što ih je 11 pobjeglo iz zatvora u New Orleansu, a izdano je upozorenje da ih treba smatrati "naoružanima i opasnima". Nestanak zatvorenika otkriven je u 8.30 sati ujutro po lokalnom vremenu, tijekom rutinskog prebrojavanja, i odmah su pokrenuti "hitni protokoli", rekla je šerifica Susan Hutson.

Gradska policija pronašla je i uhitila jednog zatvorenika, izjavila je šefica policije New Orleansa Anne Kirkpatrick. Državna policija Louisiane rekla je da su službenici pronašli drugog bjegunca, a nakon kratke potjere uhvatili su ga i uhitili, navodi Washington Post.

Hutson je rekla da pokreće istragu kako bi utvrdila što je dovelo do "vrlo ozbiljne i neprihvatljive situacije". Istragom će se, između ostaloga, obuhvatiti zatvorski protokoli i rad osoblja. "Svi propusti ili neuspjesi koji su pridonijeli ovom incidentu bit će brzo riješeni uz punu odgovornost", rekla je. Dio američkih medija izvijestio je kako su zatvorenici pobjegli kroz rupu u ćeliji, vjerojatno ispod WC-a. Nekoliko bjegunaca suočava se s optužbama za ubojstvo.

🚨ESCAPED INMATES🚨



11 men escaped OPSO custody at the Orleans Parish Jail — 10 remain at large.



If you recognize anyone pictured, DO NOT APPROACH — they may be armed & dangerous.



Call 911 immediately.



ANYONE HELPING THESE ESCAPEES WILL BE ARRESTED & CHARGED AS AN ACCOMPLICE. pic.twitter.com/xxSiwd4gi0