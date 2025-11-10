Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NE RADIKALIZACIJI

Ivošević Pupovcu: Izložba autora memoranduma SANU u Zagrebu je sramota

Split: Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/4
Autor
Slavica Vuković
10.11.2025.
u 14:11

Zbog mržnje koja se ovih dana razlila na ulicama, političari odgovorni za stanje u društvu su se, kako tvrdi Ivošević, uplašili, ali svejedno u javnosti i dalje mute vodu

Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika Splita održao je konferenciju za novinare na Cvjetnom trgu u Zagrebu na kojoj je prozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca – Izložbi o Dejanu Medakoviću nije mjesto u Hrvatskoj, jer ga je on sam sebi oduzeo svojim djelovanjem, poručio je Ivošević, javno pitajući Pupovca kako to da mu nije problem intelektualac kojem je kultura služila za držanje ljestvi Slobodanu Miloševiću i Radovanu Karadžiću. – Uvjeren sam da situaciju neće smiriti samo djelovanje interventne policije. Potrebno je puno više hrabrosti i iskrenosti političara. Osobno smatram da se izložba jednog od autora memoranduma SANU nije smjela dogoditi i da je to sramota. Pozivam gospodina Pupovca da se izjasni ima li srpska zajednica nekoga drugoga za ponuditi, nekog pozitivnog. Pozivam ga da kaže je li ovo ta kultura koju on želi, je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi - rekao je Ivošević i dodao kako ne zna hoće li maskirane grupe i dalje nastaviti s provođenjem zakona ulice, ali će braniti sve prema kojima takve prijetnje budu usmjerene.

– S druge strane, hrabrost i razum, ako želi, čelnik Srba u Hrvatskoj može pokazati već danas, jer su za smirivanje tenzija potrebne i iskrene geste. Uostalom, ne samo Hrvatima, nego ni Srbima, nije ništa dobro donijela politička ostavština memorandumovaca – istaknuo je Ivoešvić kojemu je, kaže, izbor hrvatske budućnosti vrlo jasan. – Ne radikalizaciji našeg društva, ne zakonu ulice, ne ustaškom pokretu i ne tvorcima memoranduma SANU! – poručio je Ivošević. Zbog mržnje koja se ovih dana razlila na ulicama, političari odgovorni za stanje u društvu su se, kako tvrdi, uplašili, ali svejedno u javnosti i dalje mute vodu. – Neki od njih su čak imenom i prezimenom prozvali Ivicu Puljka i mene da radikaliziramo situaciju, jer smo rekli da ulica ne može krojiti i provoditi zakone i da je mržnja nedopustiva. Zato sam još sigurniji da za smirivanje situacije nije dovoljna interventna policija koja će zaustaviti zamaskirane grupe. Za smirivanje situacije potrebna je puno veća iskrenost i hrabrost od one koju ovih dana slušamo od raznih političara koji su zapeli u svojim unaprijed odabranim rovovima – zaključio je Ivošević.

FOTO Pogledajte prosvjed u Splitu: Okupljeni tražili puštanje pritvorenih, išli i do suda
Split: Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije
1/39
Ključne riječi
SANU Dejan Medaković izložba Milorad Pupovac Bojan Ivošević

Komentara 4

Pogledaj Sve
BJ
Barutanski jarak
14:25 10.11.2025.

Dani srpske kulture? I u hipotetičnom najpozitivnijem kontekstu to je oksimoron

VI
Vérité Indolore56
14:16 10.11.2025.

Na cajkama nema mržnje, netrebaju fantomke, tamo su svi jedinstveni i nepričajte gluposti o mržnji i krivnji nacionalne manjine za program koji je odobren od strane nadležnih institucija. Prošlo dva dana i svi se prave da su zaboravili. Bez jasne osude i navođenja cilja ovih prosvjeda što bi mnogima zavedenim "cajkašima" otvorilo oči sve će se ponoviti u težem obliku. Kakve veze s tim imaju nacionalne manjine? One su oruđe, nemaju nikakvu moć, ili barem ne odlučujuću. Bez dopuštenja su nemoćni. Zna se tko ima i tko je neprijatelj zbog kojeg je sve ovo pokrenuto. Cilj je rušenje legalno izabrane Vlade s Plenkovićem na čelu (za što sam i ja, ali ne na ovaj način), a to se vidi i iz izjava "desnih" političara u Hrvata. Recite to već jednom da znamo s čime imamo posla.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
14:28 10.11.2025.

Eto ga, Ivošević - novi Pernar i ljubimac salonske ljevice. Isti IQ i isto će završiti i naći svoje ispunjenje vjj kao glumac u oskurnim filmićima. A dotle ćemo ga se dobro nagledati i naslušati. Ivošević ovo rekao, Ivošević ono misli, ovo skuhao, ono izgubio, zaljubio se online u ovu Nišlijku ne sada u onu u Leskovčanku... nakon 5 godina još uvijek djevica ima prvi sastanak sa Leskovčankom koja je promjenila spol... a on tolerantan.... Itd, itd.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja