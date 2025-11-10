Ivošević Pupovcu: Izložba autora memoranduma SANU u Zagrebu je sramota

Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika Splita održao je konferenciju za novinare na Cvjetnom trgu u Zagrebu na kojoj je prozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca – Izložbi o Dejanu Medakoviću nije mjesto u Hrvatskoj, jer ga je on sam sebi oduzeo svojim djelovanjem, poručio je Ivošević, javno pitajući Pupovca kako to da mu nije problem intelektualac kojem je kultura služila za držanje ljestvi Slobodanu Miloševiću i Radovanu Karadžiću. – Uvjeren sam da situaciju neće smiriti samo djelovanje interventne policije. Potrebno je puno više hrabrosti i iskrenosti političara. Osobno smatram da se izložba jednog od autora memoranduma SANU nije smjela dogoditi i da je to sramota. Pozivam gospodina Pupovca da se izjasni ima li srpska zajednica nekoga drugoga za ponuditi, nekog pozitivnog. Pozivam ga da kaže je li ovo ta kultura koju on želi, je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi - rekao je Ivošević i dodao kako ne zna hoće li maskirane grupe i dalje nastaviti s provođenjem zakona ulice, ali će braniti sve prema kojima takve prijetnje budu usmjerene.

– S druge strane, hrabrost i razum, ako želi, čelnik Srba u Hrvatskoj može pokazati već danas, jer su za smirivanje tenzija potrebne i iskrene geste. Uostalom, ne samo Hrvatima, nego ni Srbima, nije ništa dobro donijela politička ostavština memorandumovaca – istaknuo je Ivoešvić kojemu je, kaže, izbor hrvatske budućnosti vrlo jasan. – Ne radikalizaciji našeg društva, ne zakonu ulice, ne ustaškom pokretu i ne tvorcima memoranduma SANU! – poručio je Ivošević. Zbog mržnje koja se ovih dana razlila na ulicama, političari odgovorni za stanje u društvu su se, kako tvrdi, uplašili, ali svejedno u javnosti i dalje mute vodu. – Neki od njih su čak imenom i prezimenom prozvali Ivicu Puljka i mene da radikaliziramo situaciju, jer smo rekli da ulica ne može krojiti i provoditi zakone i da je mržnja nedopustiva. Zato sam još sigurniji da za smirivanje situacije nije dovoljna interventna policija koja će zaustaviti zamaskirane grupe. Za smirivanje situacije potrebna je puno veća iskrenost i hrabrost od one koju ovih dana slušamo od raznih političara koji su zapeli u svojim unaprijed odabranim rovovima – zaključio je Ivošević.