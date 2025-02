Istraživanje šokiralo trgovce: Evo kojim 'trikovima' kupci iskorištavaju samoposlužne blagajne

U trgovinama diljem Hrvatske su samoposlužne blagajne uobičajen prizor te su uvedene kako bi kupcima bila omogućena što lakša i jednostavnija naplata. No, od njih imaju korist i trgovci koji su ih uveli s ciljem smanjenja troškova rada i ubrzanja procesa kupnje. Međutim, nije dugo trebalo da se otkrija najveća mana ovakvih blagajni. Mnogi kupci pronašli su načine kako iskoristiti slabosti ovih uređaja, najčešće zamjenjujući skuplje proizvode jeftinijima prilikom skeniranja ili jednostavno ne skenirajući određene artikle, prenosi Daily Mail. Kako bi suzbili zlouporabu samoposluge, trgovine su postavile kamere i osoblje koje nadgleda korištenje blagajni, no ni to nije spriječilo učestale prijevare.

Neki trgovački lanci izračunali su da gubici zbog krađa i pogrešaka kupaca nadmašuju uštedu koju postižu smanjenjem broja zaposlenih, zbog čega su počeli razmišljati o povratku klasičnim blagajnama s ljudskim osobljem. "Tradicionalne blagajne tako mogu pružiti bolju korisničku uslugu, riješiti probleme s artiklima i osigurati ugodnije iskustvo kupovine.

Istraživanja su pokazala kako čak šest milijuna kupaca u Velikoj Britaniji koristi ove blagajne za prevaru, a svaki osmi kupac odabire jeftiniji artikl na ekranu od onog kojeg stvarno kupuje. Ova metoda prevare, poznata kao “trik s bananom”, uključuje registraciju skupljih proizvoda kao jeftinijeg voća ili povrća, što rezultira značajnim gubicima za trgovine. Nadalje, istraživanje je otkrilo kako 48 posto Britanaca ovu praksu ne smatra krađom. Osam posto ispitanika priznalo je da su na samoposlužnim blagajnama ukrali nešto vrijednosti do 10 funti, dok 26% njih vjeruje da to ne bi trebalo biti kažnjivo.

Zbog sve učestalijih krađa, trgovine u Ujedinjenom Kraljevstvu bile su prisiljene uložiti dodatnih 700 milijuna funti u sigurnosne mjere. Mnogi krive upravo samoposlužne blagajne za porast krađa, te su neke trgovine u Sjedinjenim Američkim Državama počele vraćati blagajne s osobljem kako bi smanjile rizik od krađe.

