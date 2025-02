Dok je birao što će ukrasti došao je vlasnik kuće pa je morao pobjeći. No ne zadugo jer ga je uočila policija

Za 34-godišnjeg državljanina BiH, koji za život "zarađuje" provalama i krađama, moglo bi se reći da baš nije imao sreće. Jer usred "posla" ga je zatekao vlasnik kuće, pa je morao brže bolje pobjeći. Nedugo zatim, uočila ga je i uhitila policija. No krenimo redom. Sumnja se da je 34-godišnjak 12. veljače u 12.50 došao do obiteljske kuće 69-godišnjaka i 66-godišnjakinje u Ulici Druga Gupčeva ulica u Sesvetama.

Prvo je obio dvokrilna vrata nakon čega je ušao u kuću te je počeo pregledavati i pripremati stvari koje je mislio ukrasti. Jedan dio predmeta, a radilo se o sunčanim naočalama, ručnim satovima, lakovima za nokte, mobitelima, dvjema krunicama, više USB uređaja, ključevima, parfemima i kozmetici, tabletu, prijenosnom računalu, zimskoj jakni, prijenosnom tvrdom disku, fotoaparatu, nakitu, aku bušilici..... spremao u svoju odjeću i okopojasnu torbicu.

Dok je to radio u kuću je ušao 69-godišnji vlasnik pa je 34-godišnjak pobjegao iz kuće s predmetima koje je spremio u svoju odjeću. No ipak je veći dio predmeta koje je planirao ukrasti morao ostaviti u kući. U međuvremenu 69-godišnjak je nazvao policiju i nije trebalo dugo da policajci na Kobiljačkoj cesti uoče muškarca koji je odgovarao opisu počinitelja. Pa je on uhićen i priveden, a ukradeni predmeti vrijedni 5000 eura su vraćeni vlasniku.

