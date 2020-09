Većina mladih podržava seks prije braka, kontracepciju, pravo na pobačaj, gej brakove...

Zadarska nadbiskupija za potrebe katehetskog priručnika za katehete "Potvrđeni za život u punini - prva godina priprave kandidata za slavlje svete Potvrde" provela je istraživanje među adolescentima koji većinom pohađaju vjeronauk, a provela ga je dr. Marijana Mohorić, urednica toga izdanja Zadarske nadbiskupije u župnoj crkvi Uznesenja BDM na Belafuži u Zadru. Istraživanje je inicirano od strane zadarskog nadbiskupa Želimir Puljić.

Mohorić je i članica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova te predavačica na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru te je predstavila metodologiju i sadržaj istraživanja te Priručnik tijekom izlaganja "Nastanak i konstitutivni elementi priručnika za rad s krizmanicima".

Spomenuto Istraživanje provedeno je online, a u njemu je sudjelovalo 750 vjeroučenika, od 14 do 19 godina starosti.

Zadarska nadbiskupija objavila je rezultate na svojim službenim stranicama, a oni pokazuju da većina mladih podržava spolne odnose prije braka, kontracepciju, pravo na pobačaj, legalizaciju gej brakova, homoseksualna iskustva, rad nedjeljom, eutanaziju i upotrebu lakih droga.

"To je naša realnost, to je naša stvarnost. To nije samo stanje djece, to je stanje njihovih roditelja, njihovih kumova, to je stanje naših župnih zajednica koje žive u svijetu kakav jest. Mi smo tu da ponudimo nešto alternativno. Crkva i vjeroučitelji trebaju nuditi odgovore. Da se trudimo naviještati Isusovu Radosnu vijest u ovom svijetu i pred ljudima koji tragaju za istinom i srećom, ali je nekad nalaze na krivom putu i na krivi način. Zato Crkva jest tu, da ponudi preko Isusa Krista i preko svojih uvjerenih vjernika, koji znaju i u ovom vremenu pružiti razloge nade. Smisao i cilj kateheze nije samo naukovanje, prenošenje znanja, nego prenošenje iskustva u traženju Onoga koji je došao da nam ponudi istinu, put i život, a to je Isus", rekao je nadbiskup Puljić, dodavši da je istraživanje provedeno prije izrade priručnika koji je ponuda odgovora na njihove upite i traženja.

Dr. Marijana Mohorić razloge u tome što većina ne podržava nauk Crkve vidi u tome što je izbor vjeronauka kod 58 posto ispitanika njihova osobna odluka, a ostali su upisali vjeronauk jer je to bila odluka roditelja ili su drugačije uvjetovani.

"Ja ih uopće ne osuđujem. Vidim u tome veliki izazov za preoblikovanje rada s njima, za otvorenu komunikaciju o tome što stav Crkve jest, što nije. Za neuzmicanje o životno važnim temama kao što su zamjensko majčinstvo koje oni odobravaju, promjena spola, legalizacija homoseksualnih brakova, eksperimenti na embrijima", rekla je Mohorić.

"To su teme za koje se trebamo pripremiti, njih uvesti u katehetske susrete, kad trebamo pozvati i druge ljude da o tome svjedoče, progovore - da onda ti mladi postepeno, ne kažem da će se sve jednim programom obuhvatiti, ali inzistirati da i iza Potvrde slijedi kršćanska formacija kad se produbljuju te teme i elaboriraju stavovi koji nisu kršćanski i preoblikuju se u one koji su kršćanski", dodala je. Dodaje se i da istraživanje pokazuje da mladi žele više znati o mentalnom zdravlju, što pokazuje da se suočavaju i s anksioznošću i depresijom u okruženju i žele znati na to ispravno odgovoriti.