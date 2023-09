Istraživači usporedili Zemlju s pacijentom s visokim tlakom: Srčani udar nije zagarantiran, ali...

Zemljin sustav za održavanje života toliko je oštećen da je planet "dobrano izvan sigurne zone za čovječanstvo" upozoravaju znanstvenici u studiji objavljenoj u časopisu Science Advances. Prema njihovim procjenama, šest od devet tzv. planetarnih ograničenja prekoračeno je ljudskim zagađivanjem i uništavanjem prirodnog svijeta. Planetarna ograničenja su granice ključnih globalnih sustava poput klime, vode i bioraznolikosti nakon kojih je njihova sposobnost održavanja zdravlja planeta u opasnosti od neuspjeha. Prelaženje granica znači da su sustavi pogurani daleko od sigurnog, stabilnog stanja koje je trajalo od posljednjeg ledenog doba prije 10.000 godina do početka industrijske revolucije.

Ovo istraživanje devet planetarnih ograničenja smatra se prvom "znanstvenom provjerom zdravlja planeta" navode istražitelji. Prešli smo šest granica, a blizu smo i sa zagađenjem zraka i kiseljenjem oceana, naredne dvije stavke. Jedina granica koja nije u opasnosti je atmosferski ozon - zbog akcija ukidanja destruktivnih kemikalija koje negativno utječu na debljinu ozonskog omotača u posljednjih nekoliko desetljeća. Kao otkriće koje najviše zabrinjava, znanstvenici su izdvojili činjenicu da su sve četiri biološke granice, koje pokrivaju živući svijet, bile na najvišoj razini rizika ili vrlo blizu nje. Živi svijet od velike je važnosti za Zemlju jer pridodaje njenoj otpornosti kompenzacijom nekih fizičkih promjena, npr. stabla diljem planeta upijaju zagađenje ugljikovim dioksidom, piše The Guardian.

Planetarna ograničenja nisu prijelomne točke nakon kojih počinje naglo i ozbiljno propadanje, već se nakon njih znatno povećavaju rizici temeljnih promjena u Zemljinim sustavima fizičkog, biološkog i kemijskog održavanja života. Profesor Johan Rockström, koji je 2009. bio na čelu tima iz stockholmskog Centra za otpornost te pionirao koncept planetarnih ograničenja, rekao je da su "znanost i svijet stvarno zabrinuti zbog svih ekstremnih klimatskih događaja koji pogađaju društva diljem svijeta, no još nas više zabrinjavaju učestaliji znakovi opadanja otpornosti planeta".

"Sa sigurnošću znamo da čovječanstvo može uspijevati pod uvjetima kakve smo imali posljednjih 10.000 godina - no ne znamo je li to istina i u slučaju velikih, dramatičnih promjena, a ljudski utjecaj na Zemljine sustave i dalje se povećava" istaknula je profesorica Katherine Richardson sa Sveučilišta u Kopenhagenu koja je bila na čelu istraživanja. Usporedila je naš planet s pacijentom koji boluje od visokog krvnog tlaka. "To ne znači da je srčani udar zagarantiran, no znatno povećava rizik" kazala je.

Procjena iz časopisa Science Advances bazirana je na 2000 studija, te ukazuje na to da smo nekoliko planetarnih ograničenja odavno prošli. Integritet biosfere, koji uključuje normalno funkcioniranje ekosustava, prekoračen je u kasnom 19. stoljeću, kada je uništavanje prirodnog svijeta desetkovalo populacije divljih životinja. Ista destrukcija, ponajprije krčenje šuma, uzrok je prelaska granice za upotrebu zemlje u prošlom stoljeću, a granica za klimatske promjene probijena je kasnih 1980-ih godina. Nova metrika za slatku vodu zbrojila je jezera, rijeke i podzemne tokove te došla do zaključka da je ograničenje u tom pogledu premašeno početkom 20. stoljeća.

Još je jedna granica protok dušika i fosfora u prirodi. Ti elementi od vitalne su važnosti za život na zemlji, no prekomjerna upotreba gnojiva zagadila je brojne vode tim nutrijentima, koji mogu uzrokovati cvjetanje algi i odumiranja dijelova oceana. Prema UN-ovoj Organizaciji za hranu i agrikulturu, tri puta više od sigurne količine dušika svake se godine dodaje na polja diljem Zemlje. Granica za zagađenja pesticidima, plastikom i nuklearnim otpadom također je premašena, a istraživanje zagađenja zraka iz 2022. godine pod vodstvom Richardson pokazalo je prelazak granica u nekim dijelovima svijeta poput južne Azije, no ne posvuda. Kiseljenje oceana isto se pogoršava te je blizu granice sigurnosti.

"Ako želimo sigurnost, prosperitet i pravičnost za čovječanstvo na Zemlji, moramo se vratiti unutar sigurne zone, a trenutno u svijetu ne vidimo taj napredak" upozorio je Rockström. "Ovo je nevjerojatno tmurno izvješće o već zabrinjavajućoj pojavi. Planet ulazi u novo, znatno manje stabilno stanje - ne postoji ozbiljnije upozorenje da su nam potrebne duboke, strukturalne promjene u načinu na koji tretiramo okoliš" komentirao je prof. Simon Lewis sa Sveučilišta u Londonu.

On je pozdravio koncept planetarnih ograničenja kao "herojski pokušaj pojednostavljenja i približavanja kompleksnih pojmova", no smatra ga odviše jednostavnim kako bi se koristio u praksi. Istraživači navode da je potrebno više podataka kako bi se produbilo razumijevanje trenutne situacije, te više istraživanja o tome kako probijanje jednog planetarnog ograničenja utječe na ostale. Tvrde da su Zemljini sustavi gurnuti u disbalans zbog kojega "ultimativni globalni okolišni uvjeti" nisu sigurni.

